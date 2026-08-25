¿Qué pasa cuando no se devuelve un crédito bancario?

La morosidad de las familias argentinas trepó a niveles históricamente elevados para las últimas dos décadas. Según datos datos relevados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) los grupos familiares en deuda alcanzó 12,8% en junio de 2026, acumulando un fuerte salto desde el 2,5% observado en octubre de 2024. En ese escenario, muchos deudores no conocen cómo resolver su situación y cuáles son las posibles consecuencias en caso de no poder pagar los compromisos asumidos con bancos o billeteras virtuales.

La primera consideración a tener en cuenta es que no pagar a tiempo las cuotas de un préstamo o de los gastos de una tarjeta de crédito es la generación de intereses sobre la deuda. Eso eleva el monto total a cancelar con la institución.

Luego, el incumplimiento puede derivar en el ingreso al Veraz, que es el registro del historial de crédito de los argentinos. En el caso de que la deuda no se resuelva por otros medios, el banco puede iniciar un proceso judicial y trabar un embargo de bienes. Pero ese caso extremo no es el más común ni se aplica para todos por igual.

"Las personas que te están llamando por teléfono y te acechan con mensajes, probablemente no te hayan iniciado un juicio en tu contra", explicó la abogada Tamara Bezares, desde la marcha de deudores que se realizó al Ministerio de Economía. "Te hablan de embargos, de necesidad de pago bajo apercibimiento de sacarte tus cosas personales. Bueno, todo eso es mentira, porque solo se puede hacer si tenés una orden judicial", remarcó.

De esta manera, debemos remarcar que el embargo de sueldo es una medida judicial que retiene una parte de la remuneración para saldar una deuda reclamada. Pero para que se aplique, debe existir un juicio y una orden de un juez, que se notifica al empleador. Ningún banco, financiera, tarjeta o estudio de cobranzas puede retenerte el sueldo por su cuenta.

En caso de que esto sucediera, existen límites de embargo que están fijados por ley. La Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744) y el Decreto 484/87 establecen que el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) es inembargable. Si la remuneración mensual no supera dos SMVM, que actualmente se ubica en $376.600 mensuales, pueden embargarse hasta el 10% del monto que exceda ese piso. Y si lo supera, el tope sube al 20% del excedente.

Se trata de un cálculo que se realiza sobre el sueldo neto, después de aportes y descuentos de ley. La única excepción a estos topes es la cuota alimentaria, en la que el juez puede fijar un porcentaje mayor. Según indica el artículo 531 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuando el juez considera que se cumplen los requisitos para iniciar la ejecución, puede librar un mandamiento de embargo.

Qué hacer en caso de una intimación por una deuda bancaria

Ante una intimación, es importante no ignorarla y verificar quién la emitió, qué deuda reclama, cuál es el expediente y qué plazo existe para responder de manera formal. Del mismo modo, es recomendable conservar los comprobantes de pagos realizados, contratos, resúmenes de cuenta y cualquier comunicación relacionada con la deuda.

Si ya existe un proceso judicial, consultar rápidamente con un abogado especializado en derecho civil o comercial puede permitir conocer las defensas disponibles y evitar que se pierdan plazos procesales.

Pero, en general, ante una notificación de embargo, es clave identificar el juzgado, el expediente y el monto reclamado. Así también es fundamental verificar que la deuda sea válida y esté vigente, dado que los plazos de prescripción pueden jugar a favor del deudor.

También se debe controlar el recibo de sueldo para confirmar que la retención respete los porcentajes legales y explorar un acuerdo de pago, ya que en muchos casos es posible levantar o reducir el embargo con un plan cumplido.

Negociación de deuda

Por otra parte, como bien indicó el abogado especializado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Juan Pablo Chiesa: "Nadie cae preso por deber plata". "Nadie embarga un sueldo, una casa o nada que no sea un juez. Es el único humano que puede embargar. Un banco no embarga, una financiera no embarga, un estudio jurídico no embarga. No se dejen engañar", indicó durante una entrevista en Crónica TV.

"¿Tenés una deuda de seis o siete meses del banco? El banco no te puede reclamar nada", agregó el consultor de deuda, en conversación con Tomás Méndez y agregó: "Negocia con el estudio jurídico, con el banco no se negocia, el banco te somete".

En ese marco, el especialista explicó: "Después viene un estudio jurídico y le compra las deudas al banco de 100 millones por 3 millones. Ese estudio jurídico no puede hacerte juicio, pero empieza a llamar sin parar. Mandan papelitos, le hablan a los familiares".

"Quedas escrachado en el Veraz y en la central de deudores del Banco Central por cinco años. No podés sacar más crédito, ni un caramelo del kiosco", señaló el letrado sobre las personas deudoras que no pagan. Allí mencionó a modo de ejemplo: "Mi cliente le debía a un importante banco en diciembre y la pagó en julio. Debía seis millones de pesos y le dije al banco ‘te ofrezco un palo en dos cuotas'. Y mi cliente las pagó y quedó libre de deudas. Estuvo seis meses en el Veraz y lo saqué".

Sobre la manera de salir del Veraz, podemos mencionar algunos escenarios: si la deuda informada tiene más de cinco años y el acreedor no inició juicio; si la deuda ya fue abonada; o si el registro es producto de un error, como robo de identidad o equivocación de la entidad financiera. En todos los casos, el trámite requiere documentación probatoria y puede demorar varios días.

Cifras alarmantes del endeudamiento de las familias

Según un informe de CEPA, con datos de los "Informes sobre Bancos" provistos por el Banco Central y el procesamiento de las bases de la Central de Deudores (CENDEU), podemos enumerar algunos números preocupantes:

Cantidad de deudores: tanto con bancos como con billeteras virtuales alcanzó 20,97 millones (deudores morosos sumaron 5,91 millones). Los morosos con billeteras virtuales explicaron por sí solas 2,90 millones (más de la mitad del total). Por su parte, los deudores solamente con bancos representaron 1,66 millones y los que mantienen deudas irregulares con ambos tipos de entidades alcanzaron 1,36 millones.

20,97 millones (deudores morosos sumaron 5,91 millones). Los morosos con billeteras virtuales explicaron por sí solas 2,90 millones (más de la mitad del total). Por su parte, los deudores solamente con bancos representaron 1,66 millones y los que mantienen deudas irregulares con ambos tipos de entidades alcanzaron 1,36 millones. Morosidad según edades: los menores de 34 años explican casi 4 de cada 10 deudores irregulares del país (38,7%), siendo que el 72,6% de ellos tiene deudas con billeteras virtuales y registran la tasa de morosidad más alarmantes.

los menores de 34 años explican casi 4 de cada 10 deudores irregulares del país (38,7%), siendo que el 72,6% de ellos tiene deudas con billeteras virtuales y registran la tasa de morosidad más alarmantes. Morosidad según bancos: catorce entidades superan el promedio de mora, alcanzando picos cercanos a 50% en bancos enfocados en consumo masivo como Carrefour Banco (49,9%) y Sáenz (48%). A este listado le siguen entidades digitales como Columbia (24,1%), Brubank (23%) y Ualá Bank (22,5%). En tanto, la banca comercial y pública se posiciona un escalón más abajo con ratios superiores al 13% (liderada por Galicia (17,7%), Santander (17%) y Provincia (16%)), al tiempo que instituciones como el Banco Nación (8%), Nuevo Banco de Santa Fe (7,8%) y Banco Ciudad (6,6%) se consolidan en el extremo opuesto con los niveles de irregularidad más bajos del sistema.

catorce entidades superan el promedio de mora, alcanzando picos cercanos a 50% en bancos enfocados en consumo masivo como Carrefour Banco (49,9%) y Sáenz (48%). A este listado le siguen entidades digitales como Columbia (24,1%), Brubank (23%) y Ualá Bank (22,5%). En tanto, la banca comercial y pública se posiciona un escalón más abajo con ratios superiores al 13% (liderada por Galicia (17,7%), Santander (17%) y Provincia (16%)), al tiempo que instituciones como el Banco Nación (8%), Nuevo Banco de Santa Fe (7,8%) y Banco Ciudad (6,6%) se consolidan en el extremo opuesto con los niveles de irregularidad más bajos del sistema. Morosidad de familias con billeteras virtuales: la mora saltó de 7,3% en noviembre de 2024 a 30,1% en junio de 2026.

la mora saltó de 7,3% en noviembre de 2024 a 30,1% en junio de 2026. Morosidad según billeteras virtuales: quince de las 20 principales billeteras virtuales superan la mora promedio. Los actores de mayor escala del ecosistema digital y de tarjetas exhiben los indicadores más contenidos del segmento, con Naranja X ubicándose en 24,5% y Mercado Pago en 17,8%.



