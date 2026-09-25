Qué pasará con el bono para jubilados en 2027 según el Presupuesto

El Poder Ejecutivo nacional remitió el proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio 2027, incluyendo las partidas proyectadas para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Dentro del articulado oficial se contempla la continuidad del denominado Refuerzo de Ingreso Previsional, aunque el texto omite fijar los valores nominales o la fórmula de actualización de las sumas a otorgar durante el próximo año.

En la actualidad, la asignación extraordinaria se ubica en un tope de $70.000 (mantenido mediante el Decreto 824/2026 para septiembre), aplicable en su totalidad a quienes perciben el haber mínimo y de forma proporcional para las escalas intermedias.

De cara al nuevo periodo fiscal, la partida presupuestaria delimita la inclusión de los fondos, pero deja la definición de las escalas finales sujeta a reglamentaciones futuras.

La partida presupuestaria del Programa 17 de ANSES





La propuesta técnica incorpora la asistencia dentro del denominado Programa 17, bajo la carátula de "Complementos a las Prestaciones Previsionales".

Esta cuenta no abarca de manera exclusiva las asignaciones extraordinarias, sino que consolida tres áreas de cobertura social:

Refuerzo de Ingreso Previsional: partida destinada a la compensación de los haberes más bajos.

Subsidio de Contención Familiar: cobertura para gastos derivados de fallecimiento de titulares.

Subsidios tarifarios: fondos asignados para el beneficio de los afiliados al sistema previsional.

Qué pasará con el bono para jubilados en 2027.

Para la cobertura global de estos tres ítems, la Secretaría de Hacienda proyectó un crédito asignado de $2.970.478 millones ($2,97 billones de pesos).

Dado que se trata de un fondo compartido entre múltiples prestaciones, el presupuesto total no representa una cifra fija asignada exclusivamente a la suma mensual de los jubilados.

Fondos principales y trámite parlamentario





A diferencia de los complementos, las asignaciones definitivas para las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se tramitan de forma independiente.

Es a través del Programa 16 ("Prestaciones Previsionales"), el cual concentra el mayor caudal operativo con un estimado de $76.380.075 para 2027.

Asimismo, se proyectaron partidas específicas por $1.412.814 para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y $1.771.027 para el pago de Pensiones No Contributivas (PNC).

La ratificación definitiva de estos montos y el valor final del bono mensual dependerán de los acuerdos legislativos que se alcancen durante el debate del Presupuesto en el Congreso y de las normativas de aplicación que posteriormente dicte el Poder Ejecutivo.