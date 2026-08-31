Qué pasará con el cobro de Volver al Trabajo en septiembre tras la extensión de Capital Humano

El Ministerio de Capital Humano había establecido el cierre definitivo del programa Volver al Trabajo con un último desembolso de $78.000 en abril.

Sin embargo, un fallo judicial de primera instancia frenó la medida y obligó al Poder Ejecutivo a girar tres liquidaciones adicionales durante los meses de mayo, junio y julio.

A horas del comienzo de septiembre, los beneficiarios de la prestación vuelven a consultar si habrá una nueva acreditación o si la interrupción del beneficio quedó firme.

Por qué se extendió el pago de Volver al Trabajo y qué resolvió la Justicia





La prórroga del esquema de acreditaciones no respondió a una decisión de la cartera social, sino a una orden del Juzgado Federal de Campana emitida a finales de abril.

Esa medida cautelar dispuso la continuidad temporal de la asistencia económica de $78.000 por un trimestre más. El panorama tuvo un giro decisivo en julio:

Revocación de la cautelar: la Cámara Federal de San Martín dejó sin efecto la medida cautelar que obligaba a mantener las transferencias.

Volver al Trabajo: ¿Qué pasará con el cobro en septiembre?

Cese de liquidaciones: al caer el amparo judicial, el Ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar los pagos.

Estado de la causa: aunque agrupaciones y referentes del sector presentaron nuevos recursos legales para restituir el programa, la vía judicial no genera un pago automático mientras no exista un nuevo fallo firme.

¿Se cobra Volver al Trabajo en septiembre?





A la fecha, no está confirmada la liquidación de $78.000 para septiembre. Para que el programa vuelva a pagarse, debería expedirse un nuevo fallo judicial que ordene una medida de brindar asistencia o bien reestructurarse la partida presupuestaria.

Cabe recordar que la división del antiguo Potenciar Trabajo derivó en dos líneas de acción: mientras Volver al Trabajo quedó atrapado en el litigio judicial, el programa Acompañamiento Social mantiene su vigencia regular junto a las nuevas herramientas de capacitación laboral impulsadas por el Gobierno bajo el marco de Formando Capital Humano.