Qué se sabe de la salud de Daniel Osvaldo: los últimos detalles

El ex futbolista Daniel Osvaldo se encuentra internado en terapia intensiva y hay preocupación por la evolución de su cuadro de salud.

En las últimas horas se conoció que había sido trasladado al Sanatorio de Llavallol, donde su pronóstico es reservado.

El periodista Ángel De Brito informó cómo se encuentra y lo que se conoce hasta el momento sobre su situación. "Ingresó por dolor torácico, presentó derrame pleural y venas tapadas con afectación en una pierna", resaltó.

Osvaldo "fue operado, le hicieron una biopsia y actualmente se encuentra en terapia intensiva, sedado y con compromiso pulmonar por tabaquismo".

Además, De Brito señaló que el ex delantero de Boca no cuenta con obra social y que se encargó de las gestiones para que reciba atención médica un hermano que se desempeña en la función pública.

Actualmente, vive en Banfield alquilando cerca del estadio Florencio Sola.







