Qué se sabe del papamóvil de León XIV para su visita a la Argentina

Crecen las expectativas por la primera visita de un Papa a la Argentina en casi cuatro décadas.

En esta línea, este viernes el Vaticano seleccionó una camioneta Toyota Hilux de producción nacional como plataforma del papamóvil que utilizará el papa León XIV en su visita oficial a la Argentina.

Según trascendió en las últimas horas, el vehículo, fabricado en la planta industrial de Zárate, será acondicionado de manera especial para transportar al Sumo pontífice durante su itinerario confirmado entre el 9 y el 11 de noviembre.

De momento, resta definir si será una pick up cabina simple o doble, y si el espacio destinado al titular de la Iglesia Católica será abierto o cerrado.

Preparativos técnicos y despliegue logístico en Buenos Aires y Córdoba

Las tareas de modificación comprenden la preparación de al menos dos unidades idénticas para garantizar la logística y los traslados en los distintos puntos de la gira.

El plan operativo prevé que la comitiva papal haga base en la Nunciatura Apostólica de la Ciudad de Buenos Aires, con recorridos programados en la capital, una visita a la provincia de Córdoba y una multitudinaria celebración en Luján.

En esta línea, el diseño del rodado oficial incluirá un podio elevado en la caja trasera, adaptaciones de seguridad, cúpula protectora y un sistema de asientos giratorios para facilitar el contacto con los fieles.

Cabe señalar que la elección del modelo mantiene la tradición de emplear vehículos adaptados en suelo local, como ocurrió en las visitas históricas de Juan Pablo II en 1982 y 1987.

Antecedentes internacionales de la pick up argentina

La citada marca japonesa ya cuenta con antecedentes de uso papal en eventos masivos de la Santa Sede. En 2015, la firma proveyó unidades de la misma plataforma para las recorridas del papa Francisco durante sus giras apostólicas por Kenia y Filipinas.

La transformación de los vehículos está a cargo de ingenieros locales en coordinación con el equipo de seguridad vaticano. El despliegue de las unidades formará parte del operativo de transporte que resguardará a las autoridades eclesiásticas a lo largo de toda su estadía en el país.