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Qué significa "farmear aura", la nueva tendencia

De las redes a las plazas. El fenómeno viral combina el lenguaje de los videojuegos con la cultura digital para premiar la actitud y el carisma en espacios públicos.

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La expresión "farmear aura" se convirtió en un fenómeno cultural que trasciende el plano digital para instalarse en el espacio público. 

Nacida de la fusión entre la jerga de los videojuegos y las tendencias de redes sociales, la práctica consiste en acumular reputación simbólica a través de la actitud, la compostura y la presencia personal. 

Concretamente, "Farmear aura" significa realizar acciones, poses o actitudes calculadas para acumular carisma, presencia y prestigio social de forma simbólica, aplicando la lógica de los "jueguitos" (donde farmear es recolectar recursos) a la vida real. 

En nuestro país, este concepto de la Generación Z escaló de las redes sociales a encuentros virales en espacios públicos y plazas.

El origen de los términos

  • Farmear: Viene del inglés farming, que en los juegos multijugador implica repetir acciones de forma sistemática para obtener puntos, monedas u objetos de valor.

  • Aura: Se usa de manera informal para describir el magnetismo, la seguridad o el estilo que proyecta una persona ante los demás, operando como un puntaje invisible de estatus social.

Cómo se utiliza en la cotidianeidad

  • Sumar o restar: Una respuesta ingeniosa, una caminata con estilo o mantener la calma en un momento difícil otorga "puntos de aura" (+1000 aura). Tropezar, hacer el ridículo o perder la compostura significa perderla (perdió todo el aura).

  • Las batallas presenciales: La tendencia dio el salto a las calles mediante convocatorias en plazas, donde los jóvenes se enfrentan en duelos de actitud, miradas, poses o bailes breves para medir quién impresiona más al público.

@cronica %uD83D%uDE31 ¿QUÉ ES "FARMEAR AURA"? %u2728 Es acumular carisma, presencia y actitud frente a los demás, una expresión que nació en el mundo de los videojuegos y rápidamente saltó a la vida real. %uD83C%uDFAE Bajo esa consigna, distintos grupos de jóvenes se enfrentaron en torneos donde ponen a prueba su magnetismo, estilo y seguridad para ver quién suma más "aura". %uD83C%uDFA4 En Crónica fuimos al Barrio Chino y desafiamos a la gente a demostrar cuánto aura tiene y si se anima a sumarse a esta tendencia. %uD83D%uDCF1 Una moda que mezcla humor, competencia y códigos de internet, y que gana cada vez más terreno entre las nuevas generaciones. #Aura #FarmearAura #BarrioChino #Tendencias %u266C sonido original - Crónica

De las plataformas a los encuentros presenciales

La tendencia cobró dimensión territorial en ciudades de Argentina, Brasil y otros países de la región mediante competencias organizadas en plazas. 

Durante estos eventos, los participantes se enfrentan en duelos pacíficos donde despliegan caminatas específicas, poses y festejos inspirados en figuras deportivas como Lionel Messi.

Un jurado informal junto al público presente determinan al ganador mediante aplausos, premiando a quien logre sostener la mayor compostura e ingenio sin reírse. Las convocatorias continúan multiplicándose en distintos puntos del país bajo la premisa de medir la presencia cara a cara.

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