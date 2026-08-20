Qué significa "farmear aura", la nueva tendencia

La expresión "farmear aura" se convirtió en un fenómeno cultural que trasciende el plano digital para instalarse en el espacio público.

Nacida de la fusión entre la jerga de los videojuegos y las tendencias de redes sociales, la práctica consiste en acumular reputación simbólica a través de la actitud, la compostura y la presencia personal.

Concretamente, "Farmear aura" significa realizar acciones, poses o actitudes calculadas para acumular carisma, presencia y prestigio social de forma simbólica, aplicando la lógica de los "jueguitos" (donde farmear es recolectar recursos) a la vida real.

En nuestro país, este concepto de la Generación Z escaló de las redes sociales a encuentros virales en espacios públicos y plazas.

El origen de los términos

Farmear: Viene del inglés farming, que en los juegos multijugador implica repetir acciones de forma sistemática para obtener puntos, monedas u objetos de valor.

Aura: Se usa de manera informal para describir el magnetismo, la seguridad o el estilo que proyecta una persona ante los demás, operando como un puntaje invisible de estatus social.

Cómo se utiliza en la cotidianeidad

Sumar o restar: Una respuesta ingeniosa, una caminata con estilo o mantener la calma en un momento difícil otorga "puntos de aura" (+1000 aura). Tropezar, hacer el ridículo o perder la compostura significa perderla (perdió todo el aura).

Las batallas presenciales: La tendencia dio el salto a las calles mediante convocatorias en plazas, donde los jóvenes se enfrentan en duelos de actitud, miradas, poses o bailes breves para medir quién impresiona más al público.

#FarmearAura #BarrioChino #Tendencias %u266C sonido original - Crónica @cronica %uD83D%uDE31 ¿QUÉ ES "FARMEAR AURA"? %u2728 Es acumular carisma, presencia y actitud frente a los demás, una expresión que nació en el mundo de los videojuegos y rápidamente saltó a la vida real. %uD83C%uDFAE Bajo esa consigna, distintos grupos de jóvenes se enfrentaron en torneos donde ponen a prueba su magnetismo, estilo y seguridad para ver quién suma más "aura". %uD83C%uDFA4 En Crónica fuimos al Barrio Chino y desafiamos a la gente a demostrar cuánto aura tiene y si se anima a sumarse a esta tendencia. %uD83D%uDCF1 Una moda que mezcla humor, competencia y códigos de internet, y que gana cada vez más terreno entre las nuevas generaciones. #Aura

De las plataformas a los encuentros presenciales

La tendencia cobró dimensión territorial en ciudades de Argentina, Brasil y otros países de la región mediante competencias organizadas en plazas.

Durante estos eventos, los participantes se enfrentan en duelos pacíficos donde despliegan caminatas específicas, poses y festejos inspirados en figuras deportivas como Lionel Messi.

Un jurado informal junto al público presente determinan al ganador mediante aplausos, premiando a quien logre sostener la mayor compostura e ingenio sin reírse. Las convocatorias continúan multiplicándose en distintos puntos del país bajo la premisa de medir la presencia cara a cara.