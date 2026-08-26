Quedan pocos días: ¿Quiénes pueden inscribirse en las Becas Progresar?

Los gastos vinculados con la educación continúan representando un desafío para muchas familias argentinas porque no solo refieren a los materiales de estudio, sino también al transporte y la conectividad.

Con el objetivo de acompañar a los estudiantes, se mantienen las Becas Progresar, un programa que brinda asistencia económica y contempla diferentes líneas de acuerdo con la etapa que atraviesa cada beneficiario.

Con un calendario bien establecido, la inscripción abrió el pasado 10 de agosto y permanecerá disponible hasta el 4 de septiembre de 2026, por lo que quienes todavía no realizaron el trámite cuentan con pocos días para presentar su solicitud.

La ANSES interviene en la evaluación socioeconómica de los aspirantes y analiza los ingresos personales y del grupo familiar.

Becas Progresar 2026: ¿Quiénes pueden inscribirse?





Esta segunda convocatoria corresponde a, la línea destinada a acompañar a jóvenes que buscan finalizar la

Uno de los principales requisitos es la edad: pueden solicitarla quienes tengan entre 16 y 24 años cumplidos al momento del cierre de la convocatoria. Existen, además, ampliaciones para determinados grupos priorizados.

Los aspirantes deben ser argentinos nativos o naturalizados. También pueden acceder extranjeros que acrediten al menos dos años de residencia legal en el país y cuenten con DNI.

La segunda convocatoria de Progresar Obligatorio permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre de 2026.

Otro punto fundamental está relacionado con la situación económica. La suma de los ingresos mensuales del estudiante y de su grupo familiar debe ser inferior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Asimismo, es obligatorio acreditar la condición de alumno regular en una institución educativa y deberán cumplir con las Actividades de Extensión Formativa previstas por el programa.

La asistencia será evaluada mediante certificaciones y un resultado negativo en los controles de presencialidad puede provocar la suspensión del beneficio.

La línea está dirigida principalmente a jóvenes de 16 a 24 años, aunque existen ampliaciones para determinados grupos priorizados.

¿Cómo inscribirse en las Becas Progresar?





El trámite esPara comenzar, el interesado debe estar registrado eny contar con unaa su nombre donde pueda recibir los pagos.

Luego deberá ingresar al sitio oficial de Progresar, seleccionar la línea correspondiente e iniciar sesión utilizando su CUIL y contraseña de Mi Argentina. El sistema completará parte de los datos personales automáticamente.

El programa busca acompañar económicamente a los estudiantes para favorecer la continuidad y finalización de sus estudios.

El siguiente paso será responder una encuesta, cargar la información académica solicitada y finalmente enviar el formulario. Es importante revisar todos los datos antes de confirmar, ya que una vez presentada la solicitud no podrán modificarse.

Posteriormente, se realizará una evaluación socioeconómica a través de la ANSES y otra académica para comprobar la regularidad del estudiante. El resultado podrá consultarse directamente desde la plataforma Progresar.