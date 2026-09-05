Quién era Gabriel Ansiaume, el enólogo mendocino que murió mientras escalaba el Mont Blanc en los Alpes

Una tragedia sacudió a los Alpes franceses con la muerte de Gabriel Ansiaume, un enólogo de 39 años oriundo de Mendoza que cayó mientras practicaba escalada libre en el Mont Blanc, uno de los picos montañosos más imponentes de Europa.

El accidente ocurrió el viernes. Su primo y compañero de escalada, también argentino, sobrevivió a la caída y permanece internado en el hospital de Sallanches, en la región de Alta Saboya. El hombre fue intervenido quirúrgicamente y sigue con su recuperación.

Según informó el medio mendocino Los Andes, Ansiaume había viajado a Europa por trabajo y aprovechó su estadía para realizar una escalada libre junto a su primo en el Mont Blanc.

La caída ocurrió durante el descenso, después de que ambos completaran sin inconvenientes el ascenso por el tramo elegido. La muerte de Ansiaume generó una fuerte conmoción en el mundo vitivinícola de Mendoza, donde era una figura reconocida por su trayectoria como enólogo.

Quién era Gabriel Ansiaume

Gabriel Ansiaume, conocido entre sus amigos y personas más cercanas como "Rata", era un enólogo mendocino muy reconocido dentro de la industria vitivinícola de la provincia. A lo largo de su carrera participó de distintos proyectos vinculados al mundo del vino y, en los últimos años, había puesto buena parte de su energía en una propuesta que combinaba su profesión con una mirada más descontracturada.

Uno de sus últimos proyectos fue "Contrabando", una línea de vinos de Bodegas Tierras Altas que empezó a desarrollar en 2020 junto a su colega y amigo Federico Vargas Arizu. El emprendimiento nació en plena pandemia y Ansiaume había contado en sus redes sociales algunas de las anécdotas de aquellos primeros pasos.

Gabriel Ansiaume y su amigo Federico Vargas Arizu.

En uno de los videos publicados en Instagram, recordó cómo fue aquel comienzo, cuando tuvo que trasladarse hasta una finca de Ugarteche para buscar las uvas en medio de la cuarentena.

"Me fui a buscar las uvas a la finca de un viejo productor de Ugarteche. Estábamos en cuarentena y cuando llegué no había absolutamente nadie", dice entre risas y continúa: "Entonces empecé con los aplausos porque el viejito [en alusión al propietario de la finca] no usa teléfono. Y me dijo que había dejado las cajas en el galpón, que me las lleve, que después hablábamos. No quería saber nada, ni se asomó".

La misma filosofía aparecía detrás de "Contrabando", un proyecto que Ansiaume vinculaba no solamente con el vino, sino también con el disfrute y la amistad.

"¿Cuál es el innegociable en la filosofía de Contrabando?", es la última pregunta que le realizaron en la publicación. A lo que Ansiaume responde: "Lo que hemos mantenido siempre y pretendemos seguir manteniendo es seguir divirtiéndonos, seguir disfrutando la amistad: esta forma creativa en que trabajamos y creamos".

El proyecto que nació de su apodo





En 2023, Gabriel decidió darle una identidad propia a su trabajo con "Vinos Rattus", una marca que tomó como punto de partida el apodo con el que lo conocían sus amigos.

Al presentar el proyecto, el enólogo explicó el origen de ese nombre y escribió: "Te presento a Rattus, mi sello. Del bulliyng, a mi apodo, un grandísimo paso... Sí, los niños suelen ser crueles". El enólogo eligió resignificar aquella historia y convertirla en parte de su identidad profesional.

"Lo cierto es que de la rata heredé también la honestidad y la tenacidad", sostuvo. Con esa mirada nació la línea"Polivalente", pensada para poner el foco en la fruta, la cosecha y su propia manera de interpretar cada vino.

El recuerdo de sus amigos y colegas

Su muerte generó una fuerte conmoción entre quienes compartieron con él años de trabajo y proyectos dentro de la industria del vino. Según consignó Los Andes, sus amigos destacaron especialmente su calidad humana y lo difícil que resulta su pérdida.

Vargas Arizu, uno de sus socios en "Contrabando" y también uno de sus amigos más cercanos, lo despidió a través de una publicación en redes sociales con un mensaje cargado de afecto. "Mi hermano del alma, por siempre y para siempre, luz de vida eterna. El abrazo que nos vamos a dar cuando nos volvamos a encontrar", dice el posteo.

Gabriel Ansiaume era de Mendoza, tenía 39 años y sus dos pasiones eran el alpinismo y el universo vitivinícola.

La bodega Tierras Altas también recordó la trayectoria académica de Ansiaume y destacó su formación profesional. "Gabriel fue parte de nuestra casa de estudios, transitando nuestras aulas hasta graduarse inicialmente como enólogo, y continuando hasta obtener el título de licenciado en Enología", señaló la institución en un texto publicado bajo el título "Profundo dolor por el fallecimiento de Gabriel Ansiaume".

Qué hipótesis se maneja sobre el accidente

Ansiaume había viajado a Europa por motivos laborales y decidió aprovechar el viaje para realizar una actividad de montaña. Su primo, también argentino, se sumó a la excursión y ambos emprendieron una escalada en el Mont Blanc.

El accidente ocurrió durante el descenso. Por el momento, no trascendieron confirmaciones oficiales sobre la mecánica exacta de la caída de este joven y su familiar.

Una de las hipótesis difundidas señala que el accidente pudo haber ocurrido durante un tramo de descenso libre, cuando los dos escaladores se habrían desprendido de las clavijas.

En ese momento, un pequeño enganche habría hecho que perdieran el equilibrio y cayeran desde varios metros de altura.