Quién era Norberto Galasso el historiador y ensayista que falleció a los 90 años

El reconocido historiador y ensayista Norberto Galasso falleció este lunes a los 90 años en la ciudad de Buenos Aires.

Su deceso genera un profundo pesar en el ámbito académico, político y cultural, donde se destacó como una de las figuras más prolíficas del revisionismo histórico contemporáneo.

Una vida dedicada al estudio del pensamiento nacional

Nacido el 28 de julio de 1936 y graduado como contador público en la Universidad de Buenos Aires (UBA), volcó su vocación hacia la investigación histórica y el ensayo político.

A lo largo de más de cinco décadas de labor intelectual, publicó decenas de libros centrados en la revisión crítica de la historiografía oficial.

Entre sus obras de mayor impacto se destacan extensas biografías dedicadas a figuras clave de la historia política y cultural del país, tales como José de San Martín, Juan Domingo Perón, Raúl Scalabrini Ortiz, Mariano Moreno y John William Cooke. Sus textos buscaron reinterpretar los procesos sociales desde una perspectiva nacional y latinoamericana.

Reconocimientos y legado cultural

A lo largo de su carrera, el pensador ejerció una relevante tarea pedagógica en diversos centros de estudio y sindicatos, promoviendo debates sobre la Izquierda Nacional y el movimiento obrero.

Su trabajo bibliográfico se transformó en un material de consulta indispensable para investigadores y militantes de distintas generaciones.

En el año 2014, la Secretaría de Cultura de la Nación lo distinguió con el título de Embajador de la Cultura Popular Argentina.

Ahora, la partida del autor deja un legado fundamental en las letras y el análisis político de la Argentina.