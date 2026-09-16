Quién era Vanina Soledad Sosa, la mujer que murió atragantada frente a sus hijitos

La muerte de Vanina Soledad Sosa, la mujer que se atragantó durante un almuerzo familiar en la provincia de Santiago del Estero, conmocionó a la localidad de Sumampa, donde la víctima vivía junto a sus dos hijos de 11 y 6 años.

Sosa tenía 30 años y llegó a ser asistida por un vecino que escuchó los pedidos de auxilio de los dos menores que se encontraban junto a su mamá cuando ocurrió el hecho.

Hasta el momento no trascendieron otros detalles sobre su trabajo o su vida personal.

Vanina estaba junto a sus hijos cuando se atragantó con comida.

El trágico suceso ocurrió el domingo pasado alrededor de las 13.30, en la vivienda familiar durante un almuerzo. La mujer se atoró con un alimento y sufrió la obstrucción de las vías respiratorias.

Al notar que su madre se estaba asfixiando, los dos chicos salieron a la calle desesperados para pedir auxilio a los vecinos. Un hombre los escuchó, ingresó a la casa y encontró a Sosa en estado crítico, sin poder respirar por sus propios medios.

Ante la urgencia, el vecino trasladó a la mujer en su vehículo hacia el hospital municipal de Sumampa. Allí, los médicos de guardia le realizaron maniobras de desobstrucción y prácticas de reanimación cardiopulmonar (RCP). Pese a los esfuerzos, no pudieron salvarla y constataron su muerte a los pocos minutos.

Tras el fallecimiento, se hicieron presentes en el lugar policías de la Comisaría Comunitaria N° 33 de Sumampa, que después de entrevistar a los familiares de la víctima y al personal médico, establecieron que se trató de una muerte natural.

En tanto, los dos hijos de la mujer quedaron a cargo de sus familiares directos.