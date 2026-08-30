¿Quién es Callejero Fino? inicios humildes, fama y estrellato
Detalles de la vida del artista urbano que oscila entre la marginalidad y una trayectoria que transformó la cumbia argentina, al tiempo que conquistó las plataformas de streaming.
Simón Nattanael Alvarenga, conocido artísticamente como Callejero Fino, es un cantante y compositor argentino referente de la R-420, un subgénero urbano que combina la cumbia villera con el trap, el reggaetón y la música turra.
Originario de Derqui, partido de Pilar (Provincia de Buenos Aires), comenzó su carrera de manera independiente subiendo sus canciones a las plataformas de streaming.
Su nombre artístico combina su afinidad con la cultura callejera y la prolijidad o estética con la que compone sus letras.
Carrera musical: Saltó a la popularidad masiva gracias a éxitos como "Tu Turrito" (junto a Rei), "Pásame un Fajo" y colaboraciones con figuras de la escena urbana como L-Gante, Pablo Lescano, Emilia Mernes y DJ Tao.
Presentaciones y trayectoria: Logró llenar recintos multitudinarios en Argentina como el Estadio Luna Park y el Movistar Arena, consolidándose en los charts nacionales e internacionales de música urbana.
Paso por la televisión: En 2024 incrementó su perfil público al participar como concursante en el programa de cocina Bake Off Famosos Argentina.
Sus canciones principales y colaboraciones destacadas
"Tu Turrito" (con Rei): Su hit más masivo a nivel internacional, que acumula cientos de millones de reproducciones en YouTube y Spotify, posicionándose en lo más alto de los charts de América Latina.
"En La Intimidad" (con Emilia y Big One): El primer lanzamiento de las populares CROSSOVER de Big One. La canción fue un fenómeno absoluto de escuchas y lideró el Top 50 de Argentina durante varias semanas consecutivas.
"Fantasmas del Boliche" / "Yo Soy el R-420": Canciones emblemáticas de sus inicios que definieron el sonido identitario del movimiento turro y la cumbia R-420.
"Pásame un Fajo": Uno de sus lanzamientos solistas más conocidos, caracterizado por su ritmo bailable y estética urbana directa.
"Crossover / Colaboraciones del R-420": Grabaciones y presentaciones junto a figuras como L-Gante, Pablo Lescano (Damas Gratis), La Joaqui y Alan Gomez, consolidándolo como una figura clave en las alianzas del género urbano argentino.