¿Quién es Callejero Fino? inicios humildes, fama y estrellato

Simón Nattanael Alvarenga, conocido artísticamente como Callejero Fino, es un cantante y compositor argentino referente de la R-420, un subgénero urbano que combina la cumbia villera con el trap, el reggaetón y la música turra.

Originario de Derqui, partido de Pilar (Provincia de Buenos Aires), comenzó su carrera de manera independiente subiendo sus canciones a las plataformas de streaming.

Su nombre artístico combina su afinidad con la cultura callejera y la prolijidad o estética con la que compone sus letras.

Carrera musical: Saltó a la popularidad masiva gracias a éxitos como "Tu Turrito" (junto a Rei), "Pásame un Fajo" y colaboraciones con figuras de la escena urbana como L-Gante, Pablo Lescano, Emilia Mernes y DJ Tao.

Presentaciones y trayectoria: Logró llenar recintos multitudinarios en Argentina como el Estadio Luna Park y el Movistar Arena, consolidándose en los charts nacionales e internacionales de música urbana.

Paso por la televisión: En 2024 incrementó su perfil público al participar como concursante en el programa de cocina Bake Off Famosos Argentina.

Sus canciones principales y colaboraciones destacadas

"Tu Turrito" (con Rei): Su hit más masivo a nivel internacional, que acumula cientos de millones de reproducciones en YouTube y Spotify, posicionándose en lo más alto de los charts de América Latina.

"En La Intimidad" (con Emilia y Big One): El primer lanzamiento de las populares CROSSOVER de Big One. La canción fue un fenómeno absoluto de escuchas y lideró el Top 50 de Argentina durante varias semanas consecutivas.

"Fantasmas del Boliche" / "Yo Soy el R-420": Canciones emblemáticas de sus inicios que definieron el sonido identitario del movimiento turro y la cumbia R-420.

"Pásame un Fajo": Uno de sus lanzamientos solistas más conocidos, caracterizado por su ritmo bailable y estética urbana directa.