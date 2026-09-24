Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en octubre y las escalas confirmadas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de octubre y mantendrá vigente el esquema del bono extraordinario para los beneficiarios de menores ingresos.

El refuerzo tiene un valor máximo de $70.000 y se suma al haber previsional sin formar parte del monto básico de la jubilación.

Por otro lado, para octubre el haber mínimo quedó establecido en $435.748,51, luego de la actualización del 1,66% correspondiente a la movilidad.

¿Qué grupos de jubilados y pensionados recibirán el bono de $70.000 en octubre?





El esquema contempla a los titulares de prestaciones previsionales que se encuentren dentro de los parámetros de ingresos establecidos para acceder al refuerzo.

Los jubilados que perciben el haber mínimo son quienes reciben el monto completo cuando se cumplen las condiciones previstas. También están incluidos en el esquema los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de Pensiones No Contributivas (PNC).

Para octubre, la jubilación mínima será de $435.748,51. Si se mantiene el refuerzo máximo, el ingreso total alcanzaría los $505.748,51.

Quienes cobren por encima de la mínima también pueden acceder a un bono proporcional, siempre que su ingreso permanezca dentro del límite correspondiente.

El mecanismo establece que el adicional disminuye a medida que aumenta el haber previsional. De esta manera, una persona que supera la mínima puede recibir una suma menor a $70.000, calculada para completar el tope establecido.

El bono de $70.000 se pagará de forma completa a quienes perciben haberes mínimos. A los jubilados que cobren por encima de la mínima les corresponderá un bono proporcional que se calcula en base al nivel de ingresos de cada beneficiario.

Con el bono y el aumento, ¿cómo quedan los montos para las demás pensiones de la ANSES en octubre?





El esquema también contempla prestaciones como la PUAM y las PNC, cuyos haberes se determinan tomando como referencia el valor de la jubilación mínima.

Los principales valores quedan establecidos de la siguiente manera:

PUAM: $348.598,81 de haber básico. Con un bono completo, alcanzaría $418.598,81 .

de haber básico. Con un bono completo, alcanzaría . PNC por Invalidez o Vejez: $305.023,96 de haber básico. Con el refuerzo completo, llegaría a $375.023,96 .

de haber básico. Con el refuerzo completo, llegaría a . PNC para Madres de 7 hijos: equivale al haber mínimo, por lo que alcanzaría $435.748,51 de base y $505.748,51 con el bono.

Estos valores previsionales de octubre fueron oficializados por la ANSES mediante la Resolución 284/2026.

Calendario de pagos para los jubilados y pensionados en octubre





El cronograma de octubre se organiza según la terminación del DNI y el nivel del haber previsional.

Para los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos, las fechas son:

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 .

DNI terminados en . Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 1 .

DNI terminados en . Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2 .

DNI terminados en . Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3 .

DNI terminados en . Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4 .

DNI terminados en . Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5 .

DNI terminados en . Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6 .

DNI terminados en . Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7 .

DNI terminados en . Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8 .

DNI terminados en . Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9.





Para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC):

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1 .

DNI terminados en . Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3 .

DNI terminados en . Martes 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5 .

DNI terminados en . Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7 .

DNI terminados en . Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.





En tanto, los jubilados con haberes superiores a la mínima cobrarán: