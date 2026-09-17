Recibo de haberes para jubilados ANSES: qué es, cómo leerlo y dónde descargarlo

Jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden acceder a su recibo de haberes, que permite conocer en detalle cuánto cobran cada mes y bajo qué conceptos.

Se trata de una constancia digital que el organismo previsional pone a disposición de sus titulares. Ahí se puede consultar la liquidación mensual de manera rápida y sencilla.

Además del monto final, el recibo detalla los conceptos que integran el haber, los adicionales correspondientes y los descuentos aplicados en cada período.

¿Para qué sirve el recibo de haberes de ANSES?

El recibo de haberes permite controlar cómo se compone el pago mensual y comprobar que el monto acreditado sea el correcto. También funciona como constancia de ingresos para distintas gestiones personales o administrativas.

Entre otras cosas, el documento permite:

Revisar la liquidación : muestra la diferencia entre el haber bruto , que reúne todos los conceptos antes de los descuentos, y el haber neto , que es el monto final que queda para cobrar.

: muestra la diferencia entre el , que reúne todos los conceptos antes de los descuentos, y el , que es el monto final que queda para cobrar. Consultar los conceptos incluidos : según cada caso, pueden aparecer la PBU, la PC, la PAP, el aguinaldo, asignaciones familiares, bonos u otros adicionales.

: según cada caso, pueden aparecer la PBU, la PC, la PAP, el aguinaldo, asignaciones familiares, bonos u otros adicionales. Identificar descuentos : permite saber qué importes fueron descontados y a qué corresponden, como obra social, cuotas de moratoria, créditos o descuentos de mutuales.

: permite saber qué importes fueron descontados y a qué corresponden, como obra social, cuotas de moratoria, créditos o descuentos de mutuales. Acreditar ingresos : puede utilizarse como comprobante para determinadas operaciones, como trámites bancarios, alquileres o gestiones ante organismos públicos.

: puede utilizarse como comprobante para determinadas operaciones, como trámites bancarios, alquileres o gestiones ante organismos públicos. Guardar liquidaciones anteriores: Mi ANSES permite consultar recibos de períodos previos, por lo que también sirve para llevar un registro de los pagos.

¿Qué datos aparecen en el recibo de jubilación?

El comprobante incluye los datos del titular y de la prestación, además de la información usada para determinar cuánto corresponde cobrar. Entre los principales datos figuran el período liquidado, el tipo de beneficio, el banco de cobro y los conceptos que integran el haber.

Uno de los puntos centrales es distinguir entre haber bruto y haber neto. El primero corresponde al total liquidado antes de aplicar las deducciones, mientras que el segundo refleja el monto que finalmente queda disponible para el beneficiario.

Según la situación de cada jubilado, pueden aparecer conceptos como:

Prestación Básica Universal (PBU).

Prestación Compensatoria (PC).

Prestación Adicional por Permanencia (PAP).

Complemento al haber mínimo.

Bonificación por Zona Austral.

Bonos extraordinarios.

Retroactivos.

Reparación Histórica.

Asignaciones familiares.

Aguinaldo.

No todos los titulares reciben los mismos conceptos. La liquidación depende de la prestación y de la situación particular de cada beneficiario.

Jubilados de la ANSES pueden consultar su recibo de haberes de forma gratuita (Imagen ilustrativa).

¿Qué descuentos pueden aparecer?

Los descuentos explican por qué el monto neto que recibe el jubilado puede ser inferior al total de conceptos que figuran en la liquidación.

Entre los más frecuentes se encuentran:

Obra social: corresponde al aporte establecido para la cobertura de salud.

Cuota de moratoria: se aplica cuando el beneficiario tiene un plan vigente para completar períodos de aportes.

Créditos: refleja la cuota de un préstamo que todavía se encuentra vigente.

Mutuales y otras entidades: pueden aparecer cuotas o servicios previamente autorizados.

Impuesto a las Ganancias: se aplica únicamente cuando corresponde según la situación del beneficiario y la normativa vigente.

Por eso, revisar esta parte del recibo también permite detectar descuentos que el titular no reconoce y consultar su origen.

¿Cómo descargar el recibo de jubilación de ANSES?

El recibo se puede consultar y descargar de manera online a través de Mi ANSES, tanto desde la página web como desde la aplicación.

Para acceder al comprobante, hay que ingresar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social y seguir estos pasos:

Entrar a Mi ANSES. Seleccionar Jubilaciones y Pensiones. Ingresar en Consultar recibos de haberes. Elegir el período que se quiere consultar. Ver el comprobante y descargarlo o imprimirlo.

Desde esta sección también es posible consultar liquidaciones de meses anteriores, lo que permite conservar un historial de los haberes sin necesidad de concurrir a una oficina de ANSES.