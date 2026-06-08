Récord histórico: 109 donantes permitieron realizar 228 trasplantes de órganos en mayo

Argentina registró en mayo 109 procesos de donación de órganos, una cifra que representa un nuevo récord histórico para el sector sanitario, según datos oficiales.

El indicador superó la marca máxima anterior, la cual se había establecido en junio 2025 con 96 operativos de donación. Además, el año pasado se había consolidado como el de mayor tasa de donantes por millón de habitantes en la historia, superando el índice de 20 donaciones bajo esa medición.

El Ministerio de Salud de la Nación detalló a través de un informe que "gracias a los procesos de donación concretados durante el último mes, 228 pacientes en lista de espera pudieron acceder a un trasplante".

En mayo de este año se registraron 109 procesos de donación de órganos.

De acuerdo con el relevamiento estatal, "en total se realizaron 150 trasplantes renales, 48 hepáticos, 19 cardíacos, 5 renopancreáticos, 4 pulmonares y 2 hepatorrenales".

Por fuera de los procedimientos de mayor complejidad, el balance mensual reflejó un avance para la intervenciones que involucran tejidos del sistema ocular. El parte emitido por la cartera de salud señaló que un total de "139 personas recibieron un trasplante de córneas" en el mismo período.

La distribución de los operativos abarcó las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Entre Ríos, Neuquén, Santiago del Estero, San Juan, Río Negro, Jujuy, Misiones, Formosa, San Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por otro lado, las autoridades sanitarias recordaron que el desarrollo de los trasplantes depende de la voluntad de los donantes, la intervención de los núcleos familiares y el desempeño de los organismos provinciales integrados al sistema de salud.

Asimismo, el documento oficial identificó a los establecimientos asistenciales de alta complejidad que concentraron la mayor cantidad de intervenciones realizadas durante las cuatro semanas evaluadas. El centro con mayor volumen de cirugías fue el "Hospital Nacional Bicentenario Esteban Echeverría, con 11 donantes; el Hospital Ángel Cruz Padilla de Tucumán y el Hospital José María Cullen de Santa Fe con 5 donantes".

La nómina se completó con "el Hospital Escuela General San Martín de Corrientes, con 4 donantes; y el Hospital Nuevo San Roque de Córdoba, el Hospital Castro Rendón de Neuquén y el Hospital Central de Mendoza, con 3 donantes", según especificaron.

A su vez, el informe precisó que "los números dan cuenta de que la actividad de donación continúa mostrando una evolución positiva. Entre enero y mayo de 2026 se realizaron 415 procesos de donación de órganos, un 13,6 por ciento más que en el mismo período del año anterior".

"Estos resultados reflejan que la consolidación de procesos de procuración impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación ha permitido ampliar las oportunidades de acceso al trasplante y ofrecer una respuesta cada vez más oportuna a las personas que se encuentran en lista de espera", concluyó el informe.