Récord histórico en La Matanza: más de 600 mil personas visitaron la Feria del Libro

Más de 600 mil personas de La Matanza y distritos vecinos, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pasaron por la Feria del Libro más impactante de la provincia de Buenos Aires, que se desarrolló en la Plaza San Martín de San Justo durante 11 días, con entrada libre y gratuita.

La convocatoria, que superó todos los récords de asistencia, ofreció una amplia propuesta cultural, educativa, literaria y recreativa orientada a escuelas, familias y, sobre todo, a miles de jóvenes que coparon los stands, auditorios y los alrededores de San Justo.

Más de 120 editoriales y 250 actividades

El público que asistió a la 19° edición de la Feria municipal del Libro encontró más de 120 editoriales y recorrió todos los stands con diversas propuestas, información sobre carreras universitarias, robótica y tecnología, y pudo conocer de cerca al Polo Científico y Tecnológico construido en Ciudad Evita, a través de una exposición visual ubicada en la carpa central.

La programación incluyó más de 250 actividades entre charlas, debates y espectáculos de destacadas figuras como Alejandro Dolina, Reynaldo Sietecase, Pedro Saborido, Alejandro Bercovich, Esteban Lamothe, Fernando Borroni, Carito Müller y Luana Pascual.

El acto inaugural contó con la presentación de la bailarina y coreógrafa Mora Godoy, junto a bailarinas y bailarines surgidos del programa provincial Becas Tangueras, y artistas de coros y orquestas locales, la Banda de Música Municipal y elencos culturales del distrito.

Emprendedores, food trucks y descuentos en libros

La feria de emprendedores y artesanos, junto con la variada oferta de food trucks, fue durante los días del evento un lugar de encuentro y disfrute más para la masiva concurrencia de jóvenes, que mostraron un activo interés por la oferta de educación superior y las actividades creativas.

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza; la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; la secretaria de Cultura, Silvia Francese, y autoridades del Gobierno local estuvieron presentes en distintos días, recorriendo los stands y participando de charlas y presentaciones de libros.

Un punto relevante de esta edición fue también la posibilidad de acceder a la compra de libros con un 40% de descuento a través de Banco Provincia y Cuenta DNI, para colaborar con la economía de las y los visitantes y facilitar el acceso a la lectura.