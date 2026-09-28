Reencuentro con su "salvadora" y la milagrosa recuperación de Bastian Jerez: a 10 meses del accidente en Pinamar

A casi 10 meses del accidente en Pinamar, Bastian Jerez atraviesa una recuperación que parecía impensada. Después de pasar por 17 operaciones y una extensa rehabilitación, el nene de 9 años se reencontró con Melina Santillán, la pediatra que lo asistió aquel día.

El encuentro ocurrió en la Clínica Santa Catalina de Neurorrehabilitación, en Pilar, donde el pequeño continúa con su tratamiento.

La médica había viajado desde Tucumán especialmente para verlo y esperaba en el hall del centro, después de aquella jornada en la que lo encontró inconsciente sobre la arena y en estado crítico.

Cuando el chico llegó acompañado por sus padres, Macarena Collantes y Maximiliano Jerez, Santillán pudo verlo nuevamente por primera vez desde el accidente.

Bastian avanzaba en silla de ruedas, con un cuello ortopédico y una bandera argentina sobre las piernas. Pero fue su sonrisa la que más impactó a la pediatra: al verla, el nene también la reconoció.

El reencuentro que emocionó a todos

La médica se acercó, le tomó las manos y lo saludó con una frase cargada de emoción: "Hola, mi amor. Por fin te conozco". El encuentro terminó entre abrazos y lágrimas. Con sus fuerzas todavía limitadas, Bastian logró decirle "gracias" y repitió esa palabra varias veces.

Santillán también le recordó que todavía guarda un video en el que el chico le agradecía por haberlo asistido. "Sos hermoso. Es hermoso conocerte. Estás muy grande", le dijo durante el encuentro.

El emocionante reencuentro de Bastian Jérez con Melina Santillán, la pediatra que lo asistió el día del choque (Instagram/@marned.ph).

Para la pediatra, volver a verlo significó mucho más que reencontrarse con un paciente.

"Es un momento que estuvimos esperando hace mucho. Es emocionante. No de nervios, sino emoción. Porque estos son los resultados que uno ve y te fortalecen en lo que elegiste, en lo que sos. Este es el final feliz que todos esperábamos tener. Todavía falta, pero estamos en camino", expresó.

El accidente que cambió la vida de Bastian

El choque ocurrió el 11 de enero en La Frontera, una zona ubicada al norte de Pinamar. Bastian había ido a pasar el día junto a su papá y viajaba en la parte trasera de un UTV, sobre las piernas de su padre, junto a dos nenas menores. El vehículo impactó contra una Volkswagen Amarok cuando descendía de un médano.

El nene fue el único que sufrió heridas. Santillán llegó al lugar de manera circunstancial: estaba junto a su esposo, también médico, cuando vio al grupo que se había reunido alrededor del chico. "Vi un cuerpo en el suelo y le dije a mi esposo: ‘Pará, hay un nene'", recordó.

Bastian estaba inconsciente y tenía una respiración muy débil. Poco después sufrió un paro cardiorrespiratorio y la médica, junto con su marido, empezó a realizar maniobras de reanimación mientras esperaba la llegada de una ambulancia.

La primera unidad arribó unos diez minutos después. Con oxígeno y ventilación manual lograron mantener al chico con vida hasta el traslado. Luego llegó otra ambulancia y Bastian recuperó el pulso, aunque seguía inconsciente. Santillán decidió acompañarlo hasta el Hospital Municipal de Pinamar.

Al día siguiente, la médica volvió al centro de salud y recibió un panorama desalentador. "Yo me hice presente, fue decir yo estoy acá. Y que para lo que necesiten me pueden consultar, pero ya escapaba de mí. No quería ni preguntarles, la verdad, no quería ni preguntar", relató.

Una recuperación marcada por pequeños avances

Los meses posteriores estuvieron atravesados por diferentes intervenciones y rehabilitación. Bastian estuvo seis meses en terapia intensiva y, durante ese período, empezó lentamente a mostrar señales de evolución.

Al principio respondía principalmente con la mirada, hasta que después pudo interactuar y pronunció su primera palabra: "Mamá".

Desde entonces, cada movimiento se convirtió en un avance para su familia. Macarena contó: "Verlo a Bastian mover un dedo, mover un brazo, mover una pierna, que nos reconozca, para mí eso fue una bendición enorme después de todo lo que pasó".

Bastian Jérez junto a sus padres (Instagram/@marned.ph).

Actualmente, el nene realiza kinesiología, trabaja para recuperar movilidad y empezó a mantenerse de pie con asistencia. También usa una bicicleta durante las sesiones y realiza ejercicios para mejorar la deglución, además de masticar y tragar con ayuda de sus familiares.

"Me decían que nunca iba a salir del respirador y de la traqueotomía. Que se iba a alimentar toda su vida por un botón gástrico. Y está masticando, está tragando. No se ahoga", contó su mamá.

Todavía no existe un diagnóstico definitivo sobre cómo será su evolución y quedan distintas evaluaciones por delante. La familia, de todas formas, mira los avances conseguidos como señales concretas después de meses de incertidumbre.

"Bastian nos está demostrando que sí se puede"

Macarena recordó una frase que le dijo uno de los neurocirujanos que atendió a su hijo: "Bastian me desconcertó, Bastian me hizo volver a estudiar, Bastian salió de los libros".

La rehabilitación todavía avanza y la vuelta a casa no tiene una fecha definida. Pero para sus padres, la posibilidad de volver a compartir escenas cotidianas ya representa un cambio enorme.

"Es un nene de 9 años. Si volvemos al día del accidente, nosotros te podemos decir un montón de cosas. Y hoy Bastian nos está demostrando que sí se puede", dijo la madre del pequeño.

Por su parte, Santillán siguió en contacto con la familia y preguntó durante estos meses por la evolución del chico.

Después de volver a verlo, resumió el proceso con una frase que refleja el camino que recorrieron: "Bastian, desde que se accidentó, sigue adelante. Nunca hizo un paso para atrás. En la complejidad. Él estuvo en lo más grave que una persona puede tener en una terapia intensiva. Con un pronóstico funesto, incierto, y los pasos increíbles día a día. Y así seguimos. Esa es la esperanza que no se pierde".