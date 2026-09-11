Repartirán 60 mil preservativos para los atletas de los Juegos Suramericanos

Las autoridades del Ministerio de Salud provincial dispondrán un operativo preventivo que contempla la entrega gratuita de 60.000 preservativos para los más de 4.000 atletas de 15 países que participarán de los Juegos Suramericanos 2026.

La distribución equivale a un promedio de 15 insumos por deportista y estará disponible en los alojamientos oficiales ubicados en las sedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela durante el desarrollo de la competencia.

Un plan sanitario integral con inversión millonaria

La distribución de los insumos de salud sexual forma parte de un dispositivo sanitario de contención integral que demandó una inversión superior a los $230 millones.

La secretaria de Salud, Andrea Casadei, precisó los equipamientos destinados al cuidado de los competidores y del público asistente:

Adquisición de 33 desfibriladores externos automáticos y seis cardiodesfibriladores bifásicos para emergencias cardíacas.

Incorporación de 60 tablas espinales , 60 collares cervicales y mochilas de primeros auxilios para las brigadas de recorrida.

Despliegue de 96 camillas kinesiológicas y 30 unidades adicionales para la atención médica y recuperación física de los deportistas.

Personal capacitado y el legado sanitario provincial

El esquema preventivo funcionará de manera simultánea en las tres ciudades sede e incluirá a 300 voluntarios capacitados en reanimación cardiopulmonar (RCP) y a 70 médicos voluntarios pertenecientes al Colegio Médico.

Asimismo, se coordinará con los jefes de delegación la difusión de información sobre prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y controles antidoping.

Al respecto, los funcionarios enfatizaron que los equipos e insumos médicos utilizados no se agotarán con el cierre de las actividades deportivas.

Todo el equipamiento adquirido se integrará de forma permanente a la red pública del sistema de salud provincial para reforzar la capacidad de respuesta ante urgencias en la región.