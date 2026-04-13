Retenido AUH: el paso a paso para cobrar el acumulado de ANSES y qué trámite no puede faltar en abril

Para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), abril no solo representa el pago del haber mensual con aumento. Es, además, la oportunidad de activar el cobro de la Libreta, un documento que libera el dinero retenido durante el año anterior.

Este trámite, que cruza datos de salud y educación, es la forma que tiene la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de garantizar que los niños y adolescentes estén escolarizados y con los controles médicos al día.

Al presentar el formulario, el titular habilita el pago único del 20% acumulado, una suma que suele ser un alivio importante para el presupuesto familiar. Incluso, la entrega también regulariza la situación del beneficiario para recibir la Ayuda Escolar Anual y asegura la continuidad de la prestación.

La importancia de la precisión al momento de presentar la Libreta AUH en la ANSES





Una firma borrosa, un sello mal colocado o una foto con sombras pueden causar que el sistema rechace la presentación, demorando el cobro varios meses.

Por eso, es vital entender cómo funciona el sistema: desde la generación del documento en la plataforma Mi ANSES hasta la carga final. Conocé toda la información para que el depósito del retenido se active lo antes posible.

¿Cómo generar y subir la Libreta AUH desde el celular?





El proceso es 100% digital y no requiere gestores. Se debe seguir este orden para evitar errores:

Descargar el formulario: entrar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En el menú, buscar la sección "Hijos" y "Libreta AUH". Allí se podrá ver qué secciones faltan completar y generar el archivo para imprimir. Certificación en escuela y salita: imprimir el documento y llevarlo a las instituciones correspondientes. La escuela debe certificar la asistencia y el centro de salud debe registrar las vacunas. Hay que asegurarse de que los sellos sean legibles y no tapen los datos escritos. La foto: una vez firmado, se debe apoyar el papel en una mesa plana con buena luz. Sacar la foto de frente, asegurándose de que las cuatro marcas negras de las esquinas se vean perfectas. El archivo debe ser JPG y pesar menos de 3 MB. Carga final: volver a ingresar a la aplicación o página web de la ANSES, seleccionar "Subir Libreta" y adjuntar la imagen. Si el trámite fue exitoso, se recibirá un correo electrónico de confirmación en el momento.

El paso a paso para cobrar el acumulado de la AUH en la ANSES.

¿Qué pasa si no se puede subir la foto?

Si la aplicación da error o no se tiene conectividad, la ANSES mantiene la opción de presentación presencial. Es posible acercarse a cualquier oficina del organismo con el formulario en papel y el DNI.

No se precisa sacar turno previo. Es una alternativa segura si se quiere confirmar en el acto que el trámite quedó registrado.

¿Cuándo se cobra el dinero retenido?





Una vez que la Libreta es aceptada por el sistema, el pago del acumulado no es inmediato. La ANSES tiene un plazo de 60 días para realizar el depósito en la misma cuenta donde se cobra la asignación.

Por eso, presentarla en abril es estratégico para contar con ese ingreso extra antes de que termine el primer semestre del año.