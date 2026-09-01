Rige el aumento de transporte público en el AMBA: cuánto cuesta viajar en colectivo, subte y el tren desde septiembre

Desde este martes 1° de septiembre rige un aumento en las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El nuevo cuadro tarifario alcanza a los colectivos, trenes y subtes, mientras las tarifas, las subas se enmarcan en el esquema de actualización mensual que toma como referencia la inflación.

En el caso de los colectivos, las tarifas aumentaron entre 4,1% y 4,3%, de acuerdo con la jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires, donde el incremento fue del 4,1%, el boleto mínimo para recorridos de hasta 3 kilómetros pasó a costar $887,87. Para distancias de entre 3 y 6 kilómetros, el valor quedó en $986,57.

En la provincia de Buenos Aires, el ajuste fue del 4,3% para las líneas numeradas del 200 en adelante. Con la tarjeta SUBE registrada, el boleto mínimo de hasta 3 kilómetros pasó a $1.158,97, mientras que los recorridos de 3 a 6 kilómetros cuestan $1.303,83. Para distancias de 6 a 12 kilómetros, el pasaje quedó en $1.448,71.

El subte porteño también aumentó 4% y, por primera vez, superó los $1.700. Desde septiembre, el boleto con SUBE nominalizada cuesta $1.753, mientras que quienes utilizan una tarjeta SUBE sin nominalizar deben pagar $2.541,10. La tarifa social quedó en $613,55 y el Premetro en $613,55 con SUBE nominalizada.

Además, continúa vigente el beneficio para pasajeros frecuentes, que establece descuentos de acuerdo con la cantidad de viajes realizados durante el mes. El valor del subte baja a $1.402,40 entre los 21 y 30 viajes, a $1.227,10 entre los 31 y 40, y a $1.051,80 a partir del viaje número 41.

Por otra parte, los trenes metropolitanos también tienen nuevas tarifas. El incremento corresponde al último tramo de la suba escalonada autorizada por el Gobierno y representa un aumento del 7% respecto de agosto. Para los usuarios con SUBE registrada, el boleto mínimo pasó de $420 a $450, mientras que la segunda sección quedó en $640 y la tercera en $790.

Los nuevos valores impactan desde hoy en las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur, y se suman al resto de los aumentos que comenzaron a regir durante septiembre.