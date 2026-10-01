Rige un nuevo aumento en el boleto de colectivo en el AMBA: cuánto cuesta a partir de octubre

Las tarifas del transporte público aumentaron este jueves 1° de octubre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El boleto mínimo de las líneas que circulan en el conurbano bonaerense pasó a costa $1215,09 y en CABA la tarifa ascendió a los $920,48.

En territorio bonaerense, el incremento fue del 4,3%. De este modo, el boleto mínimo para viajes de hasta 3 kilómetros pasó de $1164,47 a $1215,09, con la tarjeta SUBE registrada.

Para recorridos de 3 a 6 kilómetros, el pasaje quedó en $1366,97. En los viajes de 6 a 12 kilómetros, la tarifa es de $1518,85, mientras que los trayectos de 12 a 27 kilómetros cuestan $1822,63. Para distancias superiores a 27 kilómetros, el boleto llega a $2142,81.

En tanto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el aumento aplicado a los colectivos fue del 3,7%. De esta manera, el boleto mínimo para viajes de hasta 3 kilómetros pasó de $887,99 a $920,48.

Los recorridos de entre 3 y 6 kilómetros tienen ahora una tarifa de $1022,81, mientras que los viajes de 6 a 12 kilómetros cuestan $1101,59. Para trayectos de 12 a 27 kilómetros, el valor es de $1180,44.

Además, desde octubre también aumentó el precio del subte porteño. El pasaje pasó de $1753 a $1817.

Los incrementos forman parte de los mecanismos de actualización tarifaria aplicados en el transporte del AMBA. En PBA, además de la inflación, la fórmula contempla la variación de los precios de los combustibles.