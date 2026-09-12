Ríos, playas y más de 300 años de historia: un encantador pueblo serrano para una escapada perfecta

Con sus paisajes serranos y una enorme variedad de propuestas, Córdoba se presenta como una escapada ideal para viajar durante prácticamente todo el año.

Más allá de sus destinos turísticos más famosos, la provincia conserva pequeñas localidades donde todavía es posible encontrar tranquilidad y alejarse del movimiento de las grandes ciudades.

Las aguas cristalinas y el entorno arbolado forman parte de las postales que caracterizan al pueblo.

Una de ellas guarda más de tres siglos de historia entre antiguas casonas, construcciones de adobe y rincones que mantienen viva la identidad criolla.

A este valioso patrimonio se suma un privilegiado entorno natural que, especialmente durante el verano, invita a pasar el día al aire libre y refrescarse en sus balnearios.

El paisaje serrano que combina grandes espejos de agua, vegetación y elevaciones cubiertas de verde.

Uno de los pueblos más antiguos de Córdoba





Los Reartes es un pueblo serrano ubicado en la provincia de Córdoba, dentro del Valle de Calamuchita, y reconocido como el más antiguo de esta región turística.

Con más de 300 años de historia y costumbres, conserva una marcada identidad criolla que llevó a que fuera declarado "Pueblo Patrio" en 2006.

El casco histórico conserva antiguas construcciones y calles arboladas que reflejan los más de 300 años de historia de Los Reartes.

Su ubicación también permite incorporarlo fácilmente a un recorrido por Calamuchita. Se encuentra a aproximadamente 90 kilómetros de Córdoba capital, 8 kilómetros de Villa General Belgrano y 32 kilómetros de La Cumbrecita.

En auto, una de las alternativas es tomar la Ruta Provincial 5 y luego continuar por la S271 hasta llegar a la localidad. A medida que avanza el recorrido, el paisaje serrano gana protagonismo y anticipa el entorno característico del Valle de Calamuchita, con caminos rodeados de vegetación y vistas a las elevaciones cordobesas.

La naturaleza es uno de sus mayores atractivos. Los Reartes cuenta con dos importantes cursos de agua: el río Los Reartes y el río del Medio, cada uno con características diferentes.

El primero ofrece varios kilómetros de costas, balnearios, sectores arbolados y paradores, conformando una propuesta especialmente atractiva durante el verano.

El segundo, en cambio, conserva un entorno más agreste y tranquilo. Sus aguas cálidas avanzan entre costas de arena fina y forman ollas naturales.

Las costas de Los Reartes ofrecen sectores de arena y espacios naturales para descansar y refrescarse durante los días cálidos.

Quienes prefieren caminar también encuentran alternativas sencillas. Entre ellas aparece el sendero Yucac, que bordea el río Los Reartes y conduce hacia un balneario natural conocido como La Olla.

El recorrido atraviesa sectores de piedra, pasto y vegetación hasta alcanzar una formación que puede llegar a los tres metros de profundidad; unos metros más adelante también hay un mirador panorámico.

Los balnearios naturales atraen a numerosos visitantes que aprovechan las costas y las aguas del río durante el verano.

El paisaje serrano permite sumar otras actividades como cabalgatas y recorridos en mountain bike, además de diferentes paseos autoguiados de baja dificultad.

Así, el destino ofrece alternativas tanto para quienes quieren pasar varias horas junto al agua como para aquellos que prefieren mantenerse activos.

Los recorridos en bicicleta permiten explorar el entorno de Los Reartes y disfrutar de sus paisajes al aire libre.

Los Reartes también invita a viajar al pasado. Su casco histórico conserva casonas coloniales de mediados del siglo XVIII, veredas empedradas y construcciones de adobe que recuerdan la época en la que comerciantes, arrieros y viajeros transitaban por esta región.

Uno de los grandes protagonistas es la Capilla Inmaculada Concepción, construida en 1815 y considerada una de las más antiguas de la región. El circuito se completa con la Escuela Pedro B. Palacios, de 1927; la Pulpería Don Segundo Sombra, de 1929; y los antiguos morteros utilizados por los pueblos originarios.

Las antiguas construcciones del casco histórico adquieren un encanto particular al caer la noche y mantienen viva la identidad del pueblo.

La gastronomía mantiene el espíritu criollo que caracteriza a Los Reartes. Entre sus preparaciones aparecen locro, estofado de cordero, costillar a la llama y truchas, mientras que las bodegas y viñedos de la zona permiten sumar otros sabores a la visita.

Los Reartes consigue así reunir en pocos kilómetros patrimonio, naturaleza, actividades al aire libre y gastronomía tradicional. Entre jornadas junto al agua y caminatas por calles cargadas de pasado, este rincón de Calamuchita aparece como una excelente alternativa para quienes buscan descubrir otra faceta de las sierras cordobesas.