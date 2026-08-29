Robos, insultos, violencia y expulsión: escándalo total en Gran Hermano

La convivencia en "Gran Hermano: Generación Dorada" alcanzó uno de sus puntos de mayor tensión y una pelea que comenzó por el robo de objetos personales terminó con gritos, insultos, forcejeos, dos participantes expulsadas y una situación inédita: un participante atrincherado.

El episodio fue analizado en El Run Run del Espectáculo, por Crónica, donde las imágenes generaron un intenso debate sobre los límites alcanzados dentro del reality y la manera en la que los participantes afrontan los conflictos.

La feroz pelea entre Campanita, Pincoya, Sol y Danelik

Cuando Pincoya descubrió que faltaba la imagen familiar, reaccionó inmediatamente. El enfrentamiento escaló y hubo pertenencias de Campanita arrojadas y arrugadas, mientras otros participantes intentaban evitar que la discusión terminara en una agresión física.

Sol también quedó involucrada en la disputa y apuntó contra Campanita, mientras Danelik reconoció haber tomado algunas de sus pertenencias.

La paraguaya salió detrás de ella y ambas protagonizaron una secuencia de empujones y forcejeos. "¡Atención! Por favor, chicas, cálmense todas", intervino Gran Hermano mediante los altoparlantes mientras la situación se descontrolaba.

Tras analizar lo ocurrido, la producción tomó una determinación contundente: Campanita y Danelik fueron expulsadas por haber cruzado los límites establecidos para la convivencia.

Sin embargo, Campanita decidió resistirse. "Ahora sí que no me voy a ir de ninguna manera porque me parece una injusticia. Yo no agredí a nadie en mi vida y no voy a aceptar irme así", manifestó.

La participante permaneció en el confesionario y mantuvo un tenso intercambio con Gran Hermano. Allí argumentó que había soportado provocaciones y ataques contra sus pertenencias sin que anteriormente se aplicaran sanciones similares.

La situación llegó a tal nivel que la producción aisló al resto de los jugadores en las habitaciones y permitió el ingreso de personal de seguridad para controlar el episodio y conseguir que Campanita abandonara finalmente el lugar.

Las imágenes provocaron un fuerte análisis en El Run Run del Espectáculo. Walter "Alfa" Santiago cuestionó el rumbo que tomó el reality y sostuvo que el formato se "deformó", al considerar que algunos concursantes buscan generar situaciones para conseguir minutos de cámara en lugar de concentrarse en la competencia.

Raúl Martorel, por su parte, puso el foco en la desproporción alcanzada por una discusión que había comenzado por pertenencias personales. Durante el debate se planteó, además, hasta qué punto estos enfrentamientos responden a la lógica del espectáculo o reflejan niveles de agresividad presentes fuera de la televisión.

En ese sentido, Fernando Piaggio vinculó lo ocurrido con el clima social y analizó: "Es un reflejo de la sociedad. Si el Presidente te grita, ¿cómo no van a gritar?".

La reflexión fue acompañada por Lío Pecoraro, quien coincidió con las críticas al rumbo que tomó el ciclo y fue contundente al señalar que el formato está "deformado" y que ahora es "Gran Escándalo".





