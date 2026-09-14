Rochester Hotels inicia una nueva etapa

En un contexto de transformación para la industria turística, Rochester Hotels avanza en una nueva etapa de evolución de su negocio, con una estrategia que combina actualización de marca, digitalización de procesos comerciales, fortalecimiento del canal directo, evolución de sus activos y desarrollo de nuevas experiencias para el viajero.

La compañía presentó recientemente una nueva identidad visual, que incluye la actualización de su logo, junto con una nueva plataforma web. Ambos desarrollos forman parte de los primeros resultados visibles de un proceso más amplio de transformación, orientado a acompañar la evolución del negocio y proyectar la marca hacia una nueva etapa de crecimiento.

"Estamos trabajando en una evolución integral. No se trata solamente de cómo nos vemos, sino de cómo queremos operar y hacia dónde queremos llevar la compañía en los próximos años", afirma Julio Ducdoc, CEO de Rochester Hotels.

La transformación también alcanza al modelo comercial. Rochester está avanzando en la digitalización de procesos y herramientas que permitan una gestión más ágil, medible y orientada a resultados, con especial foco en el desarrollo del canal de venta directa y en una toma de decisiones cada vez más basada en datos.

"Estamos evolucionando nuestra manera de comercializar. El desafío es incorporar más tecnología y datos a los procesos, ganar eficiencia y capacidad de escala, pero manteniendo algo que para nosotros sigue siendo central: la cercanía con el huésped", señala Aldana Rugani, Directora del área Comercial de Rochester Hotels.

Este proceso responde también a una transformación en las expectativas de los viajeros. Más allá de las características del alojamiento, existe una creciente búsqueda de propuestas que aporten valor a la experiencia completa del viaje. Frente a este escenario, Rochester trabaja en una propuesta que contempla diferentes formas de viajar y distintas motivaciones, desde estadías urbanas vinculadas a negocios y conectividad hasta experiencias de naturaleza, descanso y bienestar.

La estrategia se refleja en la diversidad del portfolio de Rochester Hotels, que reúne propiedades urbanas y hoteles de destino en Argentina y Brasil, además de propuestas vinculadas a experiencias y eventos. La compañía busca que cada propiedad tenga una identidad y una propuesta de valor propia, sin perder la coherencia de una marca común.

Esta evolución se traduce también en una nueva arquitectura de marca, que organiza las experiencias de Rochester en diferentes universos: Urban, Essence y Vita. El objetivo es dar mayor claridad al portfolio y construir una propuesta diferenciada según las motivaciones y formas de viajar de cada huésped.

Nuevos modelos de desarrollo y hospitalidad

En paralelo, Rochester continúa trabajando en la evolución de sus activos y en nuevas oportunidades de crecimiento. En Bariloche, la compañía avanza en ik Inspired Suites, un desarrollo de real estate hotelero de alta gama ubicado en Playa Bonita, frente al Lago Nahuel Huapi y detrás del Hotel Rochester Bariloche.

El proyecto contempla 32 unidades y será operado por Rochester Hotels. Concebido como un nuevo módulo dentro del complejo, ik incorpora una nueva dimensión al modelo de crecimiento de la compañía, vinculando el desarrollo de activos con la operación hotelera y la experiencia del huésped.

Actualmente en construcción, el proyecto está previsto para integrarse posteriormente al complejo de Rochester Bariloche, ampliando su capacidad y consolidando la presencia de la compañía en uno de los destinos estratégicos de la Patagonia.

Experiencias que trascienden el alojamiento

La estrategia de crecimiento también contempla nuevas oportunidades vinculadas al desarrollo de experiencias y a la llegada a mercados internacionales. En este marco, Estancia La Candelaria, ubicada en Lobos, desarrolla una nueva etapa de posicionamiento internacional a partir de su propuesta de destination weddings.

La propiedad, operada externamente por Rochester, busca captar parejas y organizadores internacionales interesados en celebrar sus bodas en Argentina, combinando patrimonio, naturaleza, gastronomía, alojamiento y una experiencia integral de celebración.

Esta apertura hacia el segmento de bodas de destino permite explorar nuevas oportunidades dentro del turismo receptivo y ampliar la experiencia de hospitalidad hacia un motivo de viaje de alto valor emocional, donde el destino se convierte en parte central de la propuesta.

"La evolución de la marca tiene que ver con entender que hoy las expectativas del viajero son más diversas. Además del alojamiento, buscamos desarrollar propuestas que hagan que la estadía tenga mayor valor y significado para cada tipo de huésped", explica Andrea Mariño, gerente de Marketing de Rochester Hotels, responsable de la estrategia de marca.

La compañía plantea esta transformación con una mirada de largo plazo y con el objetivo de consolidar una plataforma de crecimiento que combine tecnología, producto, experiencia, activos y desarrollo comercial.

"Argentina y la región siguen teniendo oportunidades importantes para la hotelería. Estamos atravesando un escenario desafiante, pero también un momento que exige tomar decisiones, invertir y evolucionar. Nuestro objetivo es seguir construyendo Rochester con una mirada de largo plazo", concluye Ducdoc.

Con esta nueva etapa, Rochester Hotels busca consolidar una propuesta capaz de responder a un mercado cada vez más dinámico, fortaleciendo sus activos actuales, explorando nuevos modelos de desarrollo y ampliando las oportunidades de negocio alrededor de una visión de hospitalidad que integra hotelería, experiencias y nuevas formas de desarrollar valor.

La nueva plataforma de Rochester Hotels ya se encuentra disponible en www.rochester-hotel.com