Salario privado en Argentina: el poder adquisitivo volvió a caer en julio y acumula tres meses en baja

El salario privado en Argentina volvió a perder poder adquisitivo durante el mes de julio al registrar una baja del 1,1% en términos reales.

Con este nuevo deterioro reflejado en los datos del SIPA, el ingreso medio de las familias acumula tres meses seguidos de contracción y suma una pérdida total del 3,6% en el último trimestre.

La situación complica la economía diaria de los empleados, que ven cómo la plata rinde cada vez menos en el supermercado.

La mitad de los trabajadores del sector privado formal percibe hoy un salario privado de bolsillo que no alcanza el millón cuatrocientos mil pesos. Si bien algunos sectores puntuales como la hotelería, la gastronomía y los servicios lograron ganarle terreno a la inflación desde fines de 2023, la mayoría de los rubros masivos muestra caídas pronunciadas o un estancamiento prolongado que frena el consumo.

La diferencia entre sectores y el impacto en los ingresos del salario privado

El retroceso del salario privado golpea con mayor fuerza a las actividades vinculadas al transporte, el comercio, la salud y la intermediación financiera.

En estos rubros, los sueldos de los empleados registraron contracciones de hasta el 4,3%, consolidando una pérdida que preocupa a los especialistas del mercado laboral y complica la recuperación económica de los hogares.