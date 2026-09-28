Salta avanza como destino turístico: homenaje a Los Nocheros y máximo galardón en los Premios FED

En el marco de la 30° edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se realiza en La Rural, Salta homenajeó a Los Nocheros por su trayectoria y su aporte a la cultura popular. La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, encabezó el reconocimiento el domingo por la noche, durante el multitudinario recital del grupo en el escenario "Elegí Argentina", show central por el Día Internacional del Turismo.

Arancibia destacó el rol histórico de Los Nocheros como embajadores de las tradiciones, la música y la identidad salteña, factores que consolidan a la provincia entre los destinos más elegidos del país y del exterior. En el mismo espacio, la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, anunció que la Serenata 2027 se realizará los días 25, 26 y 27 de febrero.

El homenaje coronó dos jornadas de gran convocatoria en las que el stand provincial 1220 recibió a miles de visitantes, con degustaciones de la "Posta del Alfajor Salteño", catas de la Ruta del Vino de Altura con eje en Cafayate y shows en vivo de Canto 4 en los escenarios Norte y FIT Outdoor.

Salta también se quedó con el máximo galardón de los Premios FED, certamen impulsado por Ciudadanos Viajeros y la consultora MS & Asociados, al ser elegida Destino Turístico del Año. El reconocimiento premió la preferencia directa de los viajeros durante la temporada 2025/2026.

En la categoría Destino Destacado, Coronel Moldes recibió su galardón por resguardar su identidad cultural mientras eleva la calidad de sus servicios. La innovación en la experiencia turística tuvo su espacio con la distinción a Mariano García Cainzo, reconocido por el Hotel Del Vino Boutique, el primer establecimiento salteño dedicado conceptualmente al vino y una apuesta pionera para el enoturismo de la región.

Con esta cosecha de distinciones, Salta vuelve a demostrar la solidez de sus atractivos y el impulso coordinado entre sus destinos y el sector privado.