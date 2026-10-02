San Juan suspendió las clases por alerta de viento Zonda

El Ministerio de Educación de la provincia de San Juan dispuso la suspensión de las actividades escolares presenciales a partir de las 13 horas. La medida se adoptó de forma preventiva ante la alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de la Dirección de Protección Civil debido al fenómeno del viento Zonda.

La interrupción del dictado de clases alcanza a los turnos interturno, tarde, vespertino y noche en todas las instituciones de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial. En tanto, las autoridades aclararon que los alumnos que asisten en el turno mañana deben completar su jornada en el horario habitual.

Protocolo de contingencia y monitoreo meteorológico

Ante el escenario climático, las autoridades educativas activaron el protocolo provincial de contingencia para resguardar la seguridad de la comunidad escolar. Como parte del procedimiento, el organismo confirmó que aquellos llamados a concursos docentes programados para la jornada quedan anulados y deberán reprogramarse.

Los equipos técnicos de la provincia mantienen el seguimiento continuo del desarrollo de las condiciones meteorológicas en el territorio. Desde las carteras gubernamentales remarcaron que cualquier eventual modificación en la prestación de servicios o nuevas disposiciones preventivas se comunicarán por las vías oficiales.

Alcance institucional y recomendaciones a la comunidad

A la disposición de la cartera educativa provincial se sumaron las instituciones de educación superior y universidades con sede en la provincia, suspendiendo también sus actividades presenciales y administrativas. En varios establecimientos universitarios, las actividades académicas pasaron a desarrollarse de manera virtual durante la tarde.

Se solicitó a la población extremar los cuidados, evitar la circulación innecesaria durante los picos de intensidad del viento y mantenerse informada a través de las actualizaciones de los organismos de seguridad vial y protección ciudadana.