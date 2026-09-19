Sandra Pettovello confirmó el aumento para las asignaciones SUAF en octubre

En octubre de 2026, las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) tendrán un nuevo aumento. La actualización modificará los montos que reciben los trabajadores y beneficiarios alcanzados por el sistema.

La actualización será del 1,7%, en línea con la última inflación difundida por el INDEC. De todos modos, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica el índice con dos decimales, por lo que el porcentaje final podría presentar una pequeña diferencia.

La suba de este beneficio, administrado por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, en conjunto con la ANSES, alcanzará a trabajadores registrados, monotributistas y otros beneficiarios que reciben asignaciones familiares.

Con la actualización cambiarán los montos de la asignación por hijo, la asignación por hijo con discapacidad y otros beneficios familiares como nacimiento, adopción, matrimonio y prenatal.

¿Cuánto paga el SUAF por hijo en octubre?

El monto de la asignación por hijo depende de los ingresos del grupo familiar. Por eso, quienes se encuentran en los rangos de menores ingresos reciben una suma más alta, mientras que el importe disminuye en los segmentos siguientes.

Desde octubre, los valores serán:

Rango 1: $78.304 por hijo.

por hijo. Rango 2: $52.821 por hijo.

por hijo. Rango 3: $31.949 por hijo.

por hijo. Rango 4: $16.487 por hijo.

De esta manera, las familias incluidas en el primer rango continuarán recibiendo el monto más elevado, mientras que la suma será menor a medida que aumenten los ingresos.

Las asignaciones familiares del SUAF tendrán un aumento del 1,7% en octubre 2026 (Imagen ilustrativa).

Asignación por hijo con discapacidad

La actualización del 1,7% también alcanzará a la asignación por hijo con discapacidad. En este caso, los montos son más altos y varían según el rango de ingresos correspondiente.

Los valores para octubre serán:

Rango 1: $254.943.

Rango 2: $180.358.

Rango 3: $113.829.

Para acceder a esta asignación es necesario contar con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. Además, esta prestación no está alcanzada por el tope general de ingresos que se aplica a otras asignaciones familiares.

Los otros montos que paga la ANSES

El aumento también modificará los valores de otras prestaciones incluidas dentro del sistema de asignaciones familiares. Desde octubre, los montos serán:

Asignación por nacimiento: $92.862 .

. Asignación prenatal: $79.667 .

. Asignación por adopción: $555.181 .

. Asignación por matrimonio: $139.041 .

. Asignación por cónyuge: $19.333 .

. Ayuda Escolar Anual: $85.000.

Cada una de estas prestaciones tiene sus propios requisitos y condiciones para acceder al pago.

¿Cuáles son los nuevos topes del SUAF?

Además de actualizar los montos, la ANSES modificará los límites de ingresos que determinan quiénes pueden acceder al SUAF. Desde octubre, los topes serán:

Ingreso individual máximo: $3.209.863 .

. Ingreso máximo del grupo familiar: $6.419.726.

Es importante tener en cuenta que ambos límites deben cumplirse. Si uno de los integrantes del grupo familiar supera el tope individual, se pierde el derecho a cobrar las asignaciones, incluso si la suma de los ingresos de todo el hogar no supera el máximo establecido.

En cuanto al calendario de pagos, se estima que comenzaría el 8 de octubre con los beneficiarios cuyo DNI termina en 0, en línea con las fechas previstas para la AUH.