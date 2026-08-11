Sandra Pettovello confirmó una actualización en el refuerzo para jubilados desde agosto 2026

El bono extraordinario para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) vuelve a ser uno de los pagos más esperados del mes. Para agosto, el refuerzo ya fue confirmado, aunque llegará con una modificación importante.

Su oficialización quedó establecida a través del Decreto 686/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Si bien el bono mantiene su monto máximo de $70.000 y continúa congelado desde hace dos años, en agosto se verá modificado por el incremento de los haberes previsionales.

Bono para jubilados de la ANSES en agosto 2026: qué cambia y quiénes lo cobran

El bono extraordinario de la ANSES mantiene varias de sus condiciones habituales, pero en agosto presenta una novedad importante. La actualización del 1,89% en las jubilaciones y pensiones modificó los haberes y, con ello, también cambió el límite de ingresos para acceder al refuerzo completo o proporcional.

Entre las principales novedades se encuentran:

El monto máximo del bono sigue siendo de $70.000.

La jubilación mínima aumentó un 1,89% y pasó a $419.775,93 .

. Como consecuencia, también se actualizó el tope de ingresos para acceder al refuerzo.

Algunos jubilados que en julio cobraban el bono ahora recibirán un monto menor o dejarán de percibirlo, según el haber que les corresponda.

¿Cuál es el nuevo límite para cobrar el bono?

Con la actualización de los haberes, quienes perciban la jubilación mínima de $419.775,93 recibirán el bono completo de $70.000.

En cambio, los jubilados y pensionados que cobren un haber superior accederán a un bono proporcional, cuyo objetivo es completar un ingreso total de hasta $489.775,93. Quienes superen ese monto ya no tendrán derecho al refuerzo.

Oficializaron el pago del bono extraordinario en agosto 2026, pero con un cambio importante (Archivo).

Bono de la ANSES para jubilados: qué sigue igual en agosto

A pesar de los cambios en los haberes, el decreto mantiene sin modificaciones varios aspectos del beneficio:

Tiene carácter no remunerativo.

No está alcanzado por descuentos.

No se toma en cuenta para el cálculo de otros beneficios o prestaciones.

En las pensiones con copartícipes, el pago se liquida como si existiera un único titular.

Quiénes cobran el bono para jubilados de la ANSES en agosto

El refuerzo está destinado a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).

Titulares de pensiones graciables y de otras prestaciones previsionales alcanzadas por el Decreto 686/2026.

Cómo quedan los pagos para pensionados con el bono extraordinario

En agosto, el refuerzo también alcanza a distintos grupos de pensionados, como los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC).

Así quedan los montos finales en agosto de 2026:

Jubilación mínima y pensión contributiva mínima : el haber será de $419.775,93 y, con el bono extraordinario de $70.000, el monto total a cobrar ascenderá a $489.775,93.

: el haber será de $419.775,93 y, con el bono extraordinario de $70.000, el monto total a cobrar ascenderá a $489.775,93. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : el haber alcanzará los $335.820,74. Al sumarle el bono extraordinario, el total a percibir será de $405.820,74.

: el haber alcanzará los $335.820,74. Al sumarle el bono extraordinario, el total a percibir será de $405.820,74. Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y por Vejez : el haber quedará en $293.843,15 y, con el refuerzo de ANSES, los beneficiarios cobrarán $363.843,15.

: el haber quedará en $293.843,15 y, con el refuerzo de ANSES, los beneficiarios cobrarán $363.843,15. Pensión No Contributiva para madres de siete hijos o más: el haber será de $419.775,93 y, tras incorporar el bono extraordinario, el monto final llegará a $489.775,93.

En el caso de quienes perciben un haber superior a la jubilación mínima, el bono deja de ser fijo y pasa a pagarse de manera proporcional.

El monto se calcula de forma que el ingreso total no supere los $489.775,93, que es el tope establecido por la ANSES para acceder al refuerzo en el octavo mes del año.