Sandra Pettovello confirmó una actualización en el refuerzo para jubilados desde agosto 2026
La medida impactará en los haberes que recibirán millones de jubilados y pensionados de la ANSES durante el octavo mes del año.
El bono extraordinario para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) vuelve a ser uno de los pagos más esperados del mes. Para agosto, el refuerzo ya fue confirmado, aunque llegará con una modificación importante.
Su oficialización quedó establecida a través del Decreto 686/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Si bien el bono mantiene su monto máximo de $70.000 y continúa congelado desde hace dos años, en agosto se verá modificado por el incremento de los haberes previsionales.
Bono para jubilados de la ANSES en agosto 2026: qué cambia y quiénes lo cobran
El bono extraordinario de la ANSES mantiene varias de sus condiciones habituales, pero en agosto presenta una novedad importante. La actualización del 1,89% en las jubilaciones y pensiones modificó los haberes y, con ello, también cambió el límite de ingresos para acceder al refuerzo completo o proporcional.
Entre las principales novedades se encuentran:
- El monto máximo del bono sigue siendo de $70.000.
- La jubilación mínima aumentó un 1,89% y pasó a $419.775,93.
- Como consecuencia, también se actualizó el tope de ingresos para acceder al refuerzo.
Algunos jubilados que en julio cobraban el bono ahora recibirán un monto menor o dejarán de percibirlo, según el haber que les corresponda.
¿Cuál es el nuevo límite para cobrar el bono?
Con la actualización de los haberes, quienes perciban la jubilación mínima de $419.775,93 recibirán el bono completo de $70.000.
En cambio, los jubilados y pensionados que cobren un haber superior accederán a un bono proporcional, cuyo objetivo es completar un ingreso total de hasta $489.775,93. Quienes superen ese monto ya no tendrán derecho al refuerzo.
Bono de la ANSES para jubilados: qué sigue igual en agosto
A pesar de los cambios en los haberes, el decreto mantiene sin modificaciones varios aspectos del beneficio:
- Tiene carácter no remunerativo.
- No está alcanzado por descuentos.
- No se toma en cuenta para el cálculo de otros beneficios o prestaciones.
- En las pensiones con copartícipes, el pago se liquida como si existiera un único titular.
Quiénes cobran el bono para jubilados de la ANSES en agosto
El refuerzo está destinado a los siguientes grupos de beneficiarios:
- Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).
- Titulares de pensiones graciables y de otras prestaciones previsionales alcanzadas por el Decreto 686/2026.
Cómo quedan los pagos para pensionados con el bono extraordinario
En agosto, el refuerzo también alcanza a distintos grupos de pensionados, como los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC).
Así quedan los montos finales en agosto de 2026:
- Jubilación mínima y pensión contributiva mínima: el haber será de $419.775,93 y, con el bono extraordinario de $70.000, el monto total a cobrar ascenderá a $489.775,93.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el haber alcanzará los $335.820,74. Al sumarle el bono extraordinario, el total a percibir será de $405.820,74.
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y por Vejez: el haber quedará en $293.843,15 y, con el refuerzo de ANSES, los beneficiarios cobrarán $363.843,15.
- Pensión No Contributiva para madres de siete hijos o más: el haber será de $419.775,93 y, tras incorporar el bono extraordinario, el monto final llegará a $489.775,93.
En el caso de quienes perciben un haber superior a la jubilación mínima, el bono deja de ser fijo y pasa a pagarse de manera proporcional.
El monto se calcula de forma que el ingreso total no supere los $489.775,93, que es el tope establecido por la ANSES para acceder al refuerzo en el octavo mes del año.