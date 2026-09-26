Los jubilados y pensionados recibirán en octubre un incremento del 1,7% en sus haberes por la fórmula de movilidad mensual.

A la espera de la norma oficial que dicte el Poder Ejecutivo, el sector de menores ingresos aguarda la confirmación del bono extraordinario que mantiene como techo los $70.000.

A diferencia del aumento lineal para todo el universo previsional, la aplicación del refuerzo contempla distintas escalas de liquidación.

Mientras el Gobierno termina de formalizar la medida a través del Boletín Oficial, el organismo previsional ya dejó establecido el esquema de pagos para el próximo mes.

Cómo es la distribución de los bonos según el haber





El mecanismo que aplica la ANSES contempla dos modalidades diferenciadas de acreditación para los beneficiarios:

Bono total: liquidación íntegra del refuerzo ($70.000) destinada a quienes perciben únicamente el haber mínimo previsional.

Bono proporcional: acreditación de un monto variable para los titulares que superan la mínima pero no alcanzan el tope máximo estipulado.

Sin bono: jubilados y pensionados cuyas jubilaciones sobrepasan el límite fijado por la reglamentación.

De esta manera, el haber final se ajusta en forma escalar para que ningún haber comprendido en la franja baja quede por debajo del piso general con el adicional.

Santilli anunció dos bonos para los jubilados en octubre.

Calendario de pagos de la ANSES para octubre





Las fechas de acreditación confirmadas para el pago de haberes y el eventual complemento extraordinario se dividen según el monto del haber:

Titulares con haber mínimo (cobran bono completo)

DNI finalizados en 0: 8 de octubre.

DNI finalizados en 1: 9 de octubre.

DNI finalizados en 2: 13 de octubre.

DNI finalizados en 3: 14 de octubre.

DNI finalizados en 4: 15 de octubre.

DNI finalizados en 5: 16 de octubre.

DNI finalizados en 6: 19 de octubre.

DNI finalizados en 7: 20 de octubre.

DNI finalizados en 8: 21 de octubre.

DNI finalizados en 9: 22 de octubre.

Titulares que superan el haber mínimo (cobran bono proporcional o sin bono)