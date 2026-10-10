Santilli cambia las jubilaciones desde el martes 13 de octubre

El próximo martes 13 de octubre, se conocerá el porcentaje de aumento que recibirán los jubilados y pensionados en noviembre de 2026.

La cifra servirá de referencia para que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) calcule los montos del próximo mes.

El sistema de movilidad vigente toma como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que determina los incrementos mensuales según la inflación.

Aunque el dato oficial todavía no se publicó, las proyecciones privadas y el relevamiento del Banco Central permiten anticipar de cuánto podría ser la suba.

La actualización también alcanzará a prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las distintas asignaciones familiares.

De cuánto sería el aumento para los jubilados de la ANSES en noviembre

Los pronósticos privados calculan que la inflación de septiembre podría ubicarse entre el 1,8% y el 2,1%, un rango que permite anticipar cuánto subirían las jubilaciones y pensiones el próximo mes.

De acuerdo con esas proyecciones, el incremento se ubicaría cerca del 2%, aunque el porcentaje definitivo dependerá del dato oficial que publique el INDEC.

Qué inflación espera el Banco Central para septiembre

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimó una inflación mensual del 1,9% para septiembre.

Ese mismo porcentaje fue proyectado por el grupo de analistas que mostró mayor precisión en sus cálculos anteriores.

La previsión aumentó 0,1 punto porcentual respecto de la medición previa, por lo que el dato definitivo será clave para conocer la actualización de los haberes.

Cuánto cobraría un jubilado de la mínima en noviembre

La jubilación mínima de octubre es de $435.748,51. Si se aplican los porcentajes que manejan las proyecciones actuales, el haber básico quedaría en los siguientes valores:

Con una suba del 1,8%: $443.591,98.

Con una suba del 1,9%: $444.027,73.

Con una suba del 2%: $444.463,48.

Con una suba del 2,1%: $444.899,23.

A esos importes podría sumarse un bono extraordinario de hasta $70.000, si el Gobierno decide mantenerlo en noviembre.

En ese caso, el ingreso total de quienes cobran la mínima se ubicaría entre $513.591,98 y $514.899,23.

De todas formas, tanto el porcentaje de actualización como la continuidad del refuerzo económico deberán confirmarse oficialmente.

Cuándo se confirma el aumento de la ANSES para noviembre

El INDEC publicará el índice de inflación de septiembre el martes 13 de octubre.

Ese resultado permitirá establecer el porcentaje de movilidad que se aplicará a las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales durante noviembre.

El martes 13 se conocerá el porcentaje de aumento para jubilados de la ANSES en noviembre.

Con el dato confirmado, la ANSES podrá determinar los nuevos valores de los haberes que recibirán los beneficiarios el próximo mes.

El Gobierno formalizará la medida con las firmas de Diego Santilli, Sandra Pettovello y Javier Milei.

Avanza el cronograma de pagos de octubre

Mientras se define el nuevo aumento, la ANSES continuará este viernes 9 de octubre con el calendario de pagos para jubilados, pensionados y titulares de otras prestaciones sociales.

Los depósitos se organizan según la terminación del DNI y el tipo de haber que recibe cada beneficiario.

La jubilación mínima quedó establecida en $435.748,51 y, con el bono extraordinario completo de $70.000, el ingreso alcanza los $505.748,51.

Para quienes cobran por encima de la mínima, el refuerzo será proporcional hasta llegar a ese tope.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

8 de octubre: DNI terminados en 0.

9 de octubre: DNI terminados en 1.

13 de octubre: DNI terminados en 2.

14 de octubre: DNI terminados en 3.

15 de octubre: DNI terminados en 4.

16 de octubre: DNI terminados en 5.

19 de octubre: DNI terminados en 6.

20 de octubre: DNI terminados en 7.

21 de octubre: DNI terminados en 8.

22 de octubre: DNI terminados en 9.

Pensiones No Contributivas (PNC)

8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

Jubilados y pensionados que cobran más que la mínima

23 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

26 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

27 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

28 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

29 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

El feriado nacional del lunes 12 de octubre interrumpirá el cronograma, que se retomará el martes 13.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de cobro y los detalles de su prestación a través de Mi ANSES o en anses.gob.ar.