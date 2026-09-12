Santilli confirmó cuánto cobran los jubilados desde el 8 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará una actualización del 1,7% en los haberes de jubilados y pensionados durante octubre de 2026.

El reajuste responde al dato de inflación de agosto publicado por el INDEC, en cumplimiento con el régimen de movilidad mensual que ajusta las prestaciones previsionales tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

La medida, que aguarda la firma formal del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, alcanzará de forma automática a la totalidad del sistema previsional. Con este incremento, la jubilación mínima registrará un nuevo piso de $435.919,96.

El foco de atención se traslada ahora a la confirmación del bono extraordinario de hasta $70.000. En caso de formalizarse su continuidad bajo los mismos parámetros que se aplicaron hasta septiembre, el ingreso total para quienes perciben el básico superará los $505.919,96.

Montos estimados: ¿Cuánto se cobra en octubre según la prestación?





A partir del porcentaje de movilidad del 1,7% y considerando la estimación del bono de $70.000, los ingresos brutos se reorganizan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: alcanza un haber base de $435.919,96 , que ascendería a $505.919,96 al sumar el refuerzo extraordinario completo.

Haberes superiores a la mínima: recibirán un bono proporcional hasta alcanzar el techo que determine la reglamentación del Poder Ejecutivo, evitando saltos en las escalas salariales.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): ajusta su valor base con la suba del 1,7%, agregando el bono proporcional correspondiente.

Pensiones No Contributivas (PNC) y Madres de 7 hijos: incorporan el reajuste directo sobre sus montos vigentes desde el primer día de liquidación.

Cuánto cobran los jubilados desde el 8 de octubre.

Calendario de cobros confirmado para octubre de 2026





Las fechas de acreditación en cuenta bancaria quedaron establecidas por la Resolución 349/2025 de la ANSES y comenzarán a ejecutarse desde el jueves 8 de octubre:

Jubilados y pensionados del haber mínimo

DNI finalizados en 0: jueves 8 de octubre.

DNI finalizados en 1: viernes 9 de octubre.

DNI finalizados en 2: martes 13 de octubre.

DNI finalizados en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI finalizados en 4: jueves 15 de octubre.

DNI finalizados en 5: viernes 16 de octubre.

DNI finalizados en 6: lunes 19 de octubre.

DNI finalizados en 7: martes 20 de octubre.

DNI finalizados en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI finalizados en 9: jueves 22 de octubre.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI finalizados en 0 y 1: jueves 8 de octubre.

DNI finalizados en 2 y 3: viernes 9 de octubre.

DNI finalizados en 4 y 5: martes 13 de octubre.

DNI finalizados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.

DNI finalizados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.

Jubilados que superan el haber mínimo