Santilli confirmó qué jubilados dejan de recibir el bono en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en octubre de 2026 un nuevo reajuste en los haberes previsionales en línea con la inflación de agosto (1,7%), fijada por la fórmula de movilidad mensual.

Sin embargo, el esquema del bono extraordinario de $70.000 mantendrá restricciones estrictas según el nivel de ingresos de cada titular.

El objetivo del Gobierno al conservar este plus de forma escalonada es sostener el poder adquisitivo de los sectores con haberes más bajos, excluyendo progresivamente a quienes superan la escala básica.

Quiénes cobran el bono completo y cómo quedan las escalas





La liquidación del plus extraordinario se distribuirá según tres franjas de ingresos bien delimitadas:

Bono entero de $70.000: lo perciben únicamente los titulares de la jubilación mínima, que en octubre pasa a ser de $435.919,96. Sumando el beneficio, el ingreso de bolsillo alcanza los $505.919,96. También están alcanzados los titulares de la PUAM y las Pensiones No Contributivas (PNC).

¿Qué jubilados dejan de recibir el bono en octubre?

Bono proporcional: quienes cobren un haber superior a los $435.919,96 pero inferior al techo de $505.919,96 recibirán un monto variable. Por ejemplo, quien perciba $450.000 cobrará unos $55.919 de bono, mientras que un haber de $480.000 percibirá cerca de $25.919 adicionales hasta alcanzar el límite fijado.

Sin bono en octubre: aquellos jubilados y pensionados que perciban un ingreso mensual igual o mayor a $505.919,96 quedan excluidos del refuerzo y únicamente cobrarán su haber con el incremento porcentual del 1,7%.

Cuándo se publicará el calendario oficial de cobro

El cronograma de acreditaciones se activará durante la segunda semana del mes, comenzando por los haberes mínimos y las Pensiones No Contributivas.

Una vez completadas las acreditaciones, hacia el tramo final de octubre, se dará paso a las jubilaciones que superan el haber básico.