Santilli reajusta la liquidación de octubre para los jubilados nacionales.

En el marco de la aplicación del esquema de movilidad mensual y los ajustes supervisados por el Ministerio de Capital Humano, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha la liquidación correspondiente a octubre de 2026 para jubilados y pensionados.

El nuevo esquema integra el incremento porcentual basado en el índice de inflación junto con la acreditación del bono de hasta $70.000.

Esta medida fija un piso garantizado de $505.919,96 para quienes perciben el haber mínimo, mientras que establece escalas proporcionales para las franjas intermedias.

Ante el inicio de las acreditaciones, el organismo previsional habilitó la consulta digital previa para que los titulares puedan verificar el desglose exacto de sus haberes antes de acudir al cajero.

¿Cómo verificar el bono y el haber cobrado en Mi ANSES?





Para controlar el monto final asignado y confirmar la acreditación del extra financiero, los beneficiarios pueden consultar el recibo de sueldo digital desde cualquier dispositivo siguiendo estos pasos:

Ingresar al portal oficial Mi ANSES o a la aplicación móvil con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dirigirse al apartado Jubilados y Pensionados. Seleccionar la opción Consulta de recibo de haberes. Elegir el período octubre de 2026 para acceder al desglose de los conceptos (haber mensual, ajuste por movilidad y bono de $70.000).

Quiénes cobran el bono de $70.000 y quiénes reciben un proporcional





El esquema de distribución del refuerzo extraordinario se aplica según el nivel de ingresos brutos del beneficiario:

Bono completo ($70.000): exclusivo para titulares que perciben la jubilación mínima ($435.919,96 base), alcanzando los $505.919,96 finales.

Bono proporcional: para quienes cobran más de $435.919,96 pero menos de $505.919,96. Cobran la diferencia exacta hasta completar dicho tope.

Sin bono: beneficiarios con haberes mensuales superiores al límite unificado de $505.919,96.

Santilli reajusta la liquidación de octubre para los jubilados nacionales.

Calendario de cobro de octubre antes del feriado





Las acreditaciones para los haberes mínimos comienzan a abonarse previo al feriado nacional, siguiendo la terminación del DNI: