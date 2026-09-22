La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) terminó de perfilar el esquema de cobros correspondiente a octubre de 2026 para el sector previsional.

Bajo la gestión del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, el cronograma incluirá la actualización por movilidad del 1,7% -calculada a partir del índice inflacionario de agosto publicado por el INDEC- junto a la acreditación del bono de hasta $70.000.

El haber mínimo para los jubilados se elevará a $435.919,96, mientras que el tope máximo escalará hasta los $2.933.328,56.

Cómo es la segmentación del bono de la ANSES en octubre





La distribución del refuerzo extraordinario mantendrá una escala progresiva con el objetivo de equiparar los haberes más bajos:

Cobro completo ($70.000): exclusivo para los titulares que perciban la jubilación mínima. Con este plus, el haber total alcanzará los $505.919,96 .

Monto proporcional: dirigido a quienes superen el piso de $435.919,96 pero no alcancen el límite máximo de cobertura fijado en $505.919,96 . En estos casos, la ANSES depositará una diferencia decreciente hasta alcanzar dicha cifra tope.

Sin refuerzo: los jubilados y pensionados que cobren un haber base superior a los $505.919,96 no percibirán la asignación adicional.

Santilli y Pettovello cambian el bono de octubre para jubilados.

Escalas de pago confirmadas para cada haber en octubre





Sumando el incremento porcentual y el plus correspondiente, los valores acumulados en mano quedan configurados de la siguiente forma:

Jubilación mínima: $435.919,96 de haber base + $70.000 de bono = $505.919,96 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $348.735,96 de haber base + $70.000 de bono = $418.735,96 .

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $305.143,24 de haber base + $70.000 de bono = $375.143,24 .

Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos: $435.919,96 de haber base + $70.000 de bono = $505.919,96.

El esquema de actualización mensual





A partir del mecanismo dispuesto por el Decreto 274/2024, los haberes del sistema previsional, las asignaciones familiares (SUAF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH) se recalculan todos los meses.

Para hacerlo, se considera de forma directa el registro mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) emitido por el INDEC con dos meses de rezago. Por esa razón, el ajuste del 1,7% rige como referencia directa para la totalidad de las planillas de la ANSES en octubre.