Santilli y Pettovello confirmaron los únicos tres grupos que cobran el bono de $70.000 en agosto

Agosto llegó con un refuerzo extraordinario para un sector acotado de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El bono de $70.000 tiene destinatarios definidos y son solo tres los grupos que podrán sumarlo a sus haberes este mes.

Así quedó establecido en el Decreto 686/2026, firmado por el presidente Javier Milei, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El bono de ANSES funciona como un refuerzo para los haberes más bajos y se suma al ingreso mensual de quienes cumplen con los requisitos establecidos.

Aunque el monto máximo es de $70.000, no todos los beneficiarios necesariamente recibirán esa cifra completa. El bono puede pagarse de manera proporcional, según el haber que perciba cada persona y hasta alcanzar el tope fijado. Los detalles en anses.gob.ar.

Los tres grupos de la ANSES que reciben el bono en agosto

El refuerzo extraordinario alcanza a tres sectores del sistema previsional. Para acceder al pago, además de pertenecer a alguno de estos grupos, es necesario cumplir con las condiciones establecidas para cada prestación.

En primer lugar, están los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes se encuentran dentro de los límites fijados para recibir el bono.

Confirmaron cuáles son los tres grupos de la ANSES que reciben el bono extraordinario de $70.000 en agosto (Imagen ilustrativa).

También pueden cobrarlo los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). Este grupo incluye a quienes reciben pensiones por invalidez o vejez, además de las madres de siete hijos o más que perciben la prestación correspondiente.

Por último, el beneficio alcanza a quienes son titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), siempre que cumplan con los requisitos previstos para acceder al refuerzo.

Cuánto cobran jubilados y pensionados en agosto con el bono





En agosto, la jubilación mínima quedó en $419.775,93 luego de aplicarse el aumento mensual del 1,89%. Este monto sirve como referencia para determinar el refuerzo extraordinario: quienes cobran exactamente la mínima reciben los $70.000 completos.

De esta manera, el ingreso total para los jubilados que perciben el haber mínimo asciende a $489.775,93 durante agosto.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber mensual se ubicó en $335.820,74. Con el bono extraordinario incluido, el monto total llega a $405.820,74.

Para quienes reciben una Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez o Vejez, el haber de agosto es de $293.843,15. Al sumar el refuerzo de $70.000, el total asciende a $363.843,15.

Por último, la Pensión para Madres de 7 hijos tiene el mismo valor que la jubilación mínima: $419.775,93. Con el bono extraordinario, las titulares reciben un total de $489.775,93.

Cómo se calcula el bono de $70.000 de ANSES para quienes superan la mínima

El bono extraordinario de agosto no se paga de la misma manera a todos los jubilados y pensionados. El monto depende del haber mensual que recibe cada beneficiario y del tope establecido para este mes.

Quienes cobran la jubilación mínima de $419.775,93 reciben el refuerzo completo de $70.000. Así, el ingreso total asciende a $489.775,93.

Cómo se calcula el bono extraordinario de $70.000 en agosto 2026 (Imagen: ANSES).

En cambio, si el haber supera la mínima pero no alcanza los $489.775,93, el bono se reduce y se paga de forma proporcional. La diferencia necesaria para llegar a ese tope es, justamente, el monto del refuerzo que recibe el beneficiario.

Por ejemplo: una persona que cobra $450.000 de jubilación recibirá un bono de $39.775,93. Así, entre el haber y el refuerzo, llegará a un total de $489.775,93.

Por último, quienes ya tienen un haber superior a $489.775,93 quedan fuera del beneficio y no reciben el bono extraordinario de agosto.

Fechas de cobro de jubilaciones y pensiones en agosto

El calendario de pagos de ANSES se organiza de acuerdo con el tipo de prestación y el último número del DNI. Durante agosto, las fechas son diferentes para quienes cobran el haber mínimo, quienes lo superan y quienes reciben una Pensión No Contributiva (PNC).

Las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo comenzaron a pagarse el 10 de agosto y continúan después del feriado del lunes 17. Las fechas restantes son:

DNI terminado en 2: 12 de agosto.

DNI terminado en 3: 13 de agosto.

DNI terminado en 4: 14 de agosto.

DNI terminado en 5: 18 de agosto.

DNI terminado en 6: 19 de agosto.

DNI terminado en 7: 20 de agosto.

DNI terminado en 8: 21 de agosto.

DNI terminado en 9: 24 de agosto.

Por su parte, quienes cobran jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo comenzarán a recibir sus haberes desde el 25 de agosto, también según la terminación del DNI.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), el calendario comenzó el 10 de agosto y se distribuye de la siguiente manera: