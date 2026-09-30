Saturno alcanzará su mayor cercanía anual con la Tierra y se verá más brillante: cuándo y cómo observarlo

Este domingo Saturno llegará a la oposición, la configuración que lo ubica frente al Sol desde la perspectiva terrestre y que coincide con el tramo más favorable del año para localizarlo, observarlo y fotografiarlo.

El fenómeno ocurrirá a las 9 de la mañana en la Argentina aunque la oportunidad de observación empezará al anochecer. Saturno aparecerá por el este cerca de las 20, con variaciones menores según la ciudad y la hora de la puesta de Sol.

La oposición consiste en una combinación poco frecuente de factores favorables para quienes siguen el cielo sin instrumentos y para quienes cuentan con un telescopio. El planeta permanecerá sobre el horizonte durante casi toda la noche y mostrará su máximo brillo de 2026.

Según precisa la NASA, se distinguirá de las estrellas porque no titilará con la misma intensidad. Saturno alcanzará una magnitud de 0,3, un valor que lo ubicará entre los objetos más notorios del firmamento, lejos de la Luna y de Venus, pero al nivel de algunas de las estrellas más luminosas.

Cómo observar el fenómeno

La primera clave para observar el fenómeno consiste en mirar hacia el este luego del ocaso y buscar un punto de luz que conserve una apariencia fija. Luego, hay que elegir un sitio con un horizonte despejado. La periferia de las ciudades o una zona rural con vista abierta constituyen opciones convenientes. No hace falta buscar un sitio remoto: basta con evitar luminarias directas, paredes cercanas y obstáculos sobre el horizonte oriental.

Es que la oposición no refiere a un acercamiento físico entre la Tierra y Saturno, sino a una alineación orbital. Nuestro planeta queda entre el Sol y Saturno y por ese motivo, el planeta anillado sale cuando cae el Sol, alcanza su mayor altura cerca de la medianoche y se oculta hacia el oeste poco antes del amanecer.

La ventana de observación no se limita a una sola jornada ya que Saturno mantendrá buenas condiciones durante la primera mitad de octubre y seguirá presente en el cielo vespertino durante los meses posteriores hasta fines de enero.

Asimismo, los anillos tendrán una apariencia particular este año ya que la Tierra cruzó el plano de los anillos en marzo de 2025, un hecho que ocurre cada 15 años aproximadamente. Como esa estructura es extremadamente delgada, desde nuestro punto de vista puede parecer casi invisible cuando queda de perfil. Durante octubre de este año el sistema se abrirá de nuevo aunque conservará una inclinación moderada de 7,5 grados hacia el sur.

Esa perspectiva permite apreciar que los anillos no son un dibujo fijo alrededor del planeta, sino una estructura cuyo aspecto cambia según la posición de la Tierra y Saturno en sus órbitas.

El planeta cuenta además con al menos 293 lunas de órbita confirmada y solo 13 superan los 50 kilómetros de diámetro. Titan, la mayor de todas, puede aparecer como un pequeño punto junto a Saturno en telescopios de aficionado con buenas condiciones.

La oposición de este domingo 4 de octubre reunirá la mejor combinación anual de brillo, cercanía y tiempo de permanencia nocturna. Para observarla desde la Argentina, el requisito principal será mirar hacia el este después de la puesta del Sol, buscar el punto que no titila y dar al cielo unos minutos de atención.