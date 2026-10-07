¡Se acerca la "TATORMEN"! El SMN alerta por tormentas y fuertes ráfagas en Buenos Aires: ¿A qué hora "se larga"?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta naranja por fuertes tormentas que afectarán al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este miércoles 7 de octubre.

Según el pronóstico del organismo, la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del conurbano estarán afectados "por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas".

Este fenómeno podría generar lluvias intensas en períodos breves, además de granizo de distintos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento fuertes.

Para esta zona, el SMN estima acumulados de entre 50 y 80 milímetros, aunque en algunos puntos podrían registrarse valores superiores.

Por otro lado, en el norte del Litoral se prevén acumulados de entre 70 y 100 milímetros, con la posibilidad de que las marcas sean mayores de manera puntual.

¿A qué hora llegarán las tormentas más fuertes?

Todavía no hay una coincidencia total entre los modelos meteorológicos sobre el momento exacto en que las tormentas más intensas llegarán al AMBA.

Mientras el SMN mantiene la alerta naranja para la tarde de este miércoles, el sitio especializado Meteored anticipa que el cambio de tiempo podría comenzar antes, cerca de las 11.

Pronóstico del tiempo para este miércoles 7 de octubre en Buenos Aires (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

De acuerdo con este último pronóstico, el período de mayor actividad se concentraría hasta las 15 aproximadamente. Después, podrían seguir lluvias "débiles" e intermitentes durante buena parte del resto del día.

Ante esta diferencia en los horarios previstos, conviene seguir las próximas actualizaciones oficiales, ya que el pronóstico puede modificarse a medida que avance la jornada.

Así estará el tiempo este miércoles 7 de octubre

Este miércoles se presenta mucho más fresco que los últimos días, además habrá bastante viento y poca diferencia entre las temperaturas de la mañana y la tarde.

La mínima rondará los 15 °C y la máxima podría ubicarse cerca de los 20, aunque algunos pronósticos son más conservadores y estiman que el termómetro apenas alcanzará los 17 °C. El viento soplará del este, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h.

Si tenés que salir, mejor hacerlo con paraguas o alguna campera impermeable a mano, especialmente si vas a regresar tarde, porque una vez que comiencen las lluvias podrían presentarse pocas pausas durante el resto de la jornada.

El mal tiempo seguiría durante los próximos días

El jueves todavía se mantendría la inestabilidad en el AMBA, con lluvias débiles y aisladas, cielo mayormente nublado y viento del sur con algunas ráfagas.

Las marcas térmicas se moverían entre los 14 y 18 °C, en una jornada que seguiría lejos de las condiciones primaverales.

Además, podría formarse una zona de baja presión sobre Uruguay, cuya ubicación será importante para definir cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires.

Buenos Aires bajo alerta meteorológico nivel naranja por fuertes tormentas (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Pronóstico extendido: cuándo empezaría a mejorar el clima

El viernes el viento giraría al sudeste y volvería a ganar intensidad, mientras el cielo permanecería mayormente cubierto.

La temperatura tendría una suba muy limitada, con una mínima cercana a los 13 °C y una máxima que apenas alcanzaría los 16 °C.

Para el sábado, el viento podría intensificarse todavía más y acercarse a los 50 km/h sobre el Río de la Plata, acompañado por lluvias débiles a moderadas.

Con varios días de viento del sudeste, también podría comenzar a sentirse el impacto sobre el nivel del río, por lo que habrá que seguir de cerca la evolución de esta posible sudestada.

Por ahora, el sol parece tener pocas chances de aparecer y podría hacerse esperar hasta el final de la semana.

Consejos frente a la alerta naranja por tormentas





Ante la alerta naranja vigente en Buenos Aires, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante las tormentas y saber cómo actuar frente a posibles complicaciones.