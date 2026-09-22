Se activa el cobro para un nuevo grupo de jubilados: a quiénes les toca hoy, martes 22 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dará comienzo este martes 22 de septiembre a la fase final del calendario de pagos correspondiente al mes en curso.

Tras haber completado la liquidación de los haberes iniciales, el organismo iniciará el depósito de los fondos para los jubilados y pensionados que perciben sumas superiores a la mínima.

Todas las acreditaciones del período incorporan el reajuste del 2,11%, aplicado bajo el esquema de movilidad mensual atado a la inflación de dos meses atrás (julio) difundida por el INDEC.

De este modo, las escalas más altas del sistema previsional perciben sus montos actualizados de manera automática en sus cuentas bancarias.

Por su parte, los titulares ubicados en el tope de la escala no acceden al bono extraordinario de $70.000, reservado de forma exclusiva para los haberes más bajos del sistema.

Quienes perciben la jubilación máxima alcanzan este mes un haber bruto cercano a los $2.884.939,85.

Confirmado: este martes 22 de septiembre, a quiénes les toca cobrar





Conforme al esquema oficial organizado por la ANSES según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), la jornada de cobro queda distribuida de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo: DNI finalizados en 0 y 1 .

Jubilados y pensionados del haber mínimo: el cronograma para este grupo ya finalizó el lunes 21 de septiembre, por lo que los fondos se encuentran totalmente disponibles para extracción o compras con débito.

Pensiones No Contributivas (PNC): el esquema mensual concluyó en la primera quincena del mes y los haberes ya fueron acreditados.

Jubilados y PNC: el esquema para los que ya cobraron y quienes todavía no





A continuación, el detalle fecha por fecha de las acreditaciones previsionales de todo septiembre:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI finalizados en 0 y 1: lunes 7 de septiembre.

DNI finalizados en 2 y 3: martes 8 de septiembre.

DNI finalizados en 4 y 5: miércoles 9 de septiembre.

.DNI finalizados en 6 y 7: jueves 10 de septiembre.

DNI finalizados en 8 y 9: viernes 11 de septiembre.

Martes 22 de septiembre: qué jubilados cobran hoy.

Jubilados que perciben el haber mínimo

DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre.

DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre.

DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilados que superan el haber mínimo