Se actualiza la jubilación mínima en octubre: ¿Qué cambia en los haberes y qué pasa con el bono?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una nueva actualización de jubilaciones y pensiones para octubre.

El incremento también alcanzará a quienes cobran la jubilación mínima, aunque el porcentaje definitivo todavía debe ser oficializado.

La suba se calcula mediante la fórmula de movilidad vigente, que actualiza los haberes previsionales mensualmente.

Para octubre, el mecanismo toma como referencia el IPC de agosto, por lo que no es necesario esperar la inflación de septiembre.

Aumenta la jubilación mínima: ¿Cómo cambian los haberes en octubre?

El INDEC informó una inflación de agosto del 1,7%, utilizada para proyectar la actualización de octubre.

Sin embargo, ANSES utiliza el índice mensual con un sistema de dos decimales para trasladarlo a los haberes. Por este mecanismo, el aumento estimado para octubre sería del 1,66%, aunque todavía debe ser confirmado oficialmente.

Con esa proyección, la mínima de septiembre, fijada en $428.633,20, pasaría a $435.748,51.

Los jubilados de la mínima tendrán un nuevo aumento en sus haberes, pero aún resta confirmar la continuidad del bono.

Qué pasará con el bono para jubilados en octubre

Durante septiembre, los jubilados de la mínima recibieron un bono de $70.000 junto con sus haberes.

Para octubre, se estima que el refuerzo continúe destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos.

La continuidad del bono de $70.000, sin embargo, todavía no fue oficializada para el próximo mes.

Si se mantiene el mismo monto, la jubilación mínima alcanzaría un ingreso total de $505.748,51.

Sin el refuerzo, el haber previsional de octubre quedaría en $435.748,51.

¿Cuáles son las fechas tentativas de cobro de octubre para jubilados?

Los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarían según la terminación de su DNI:

DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre .

jueves . DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre .

viernes . DNI terminados en 2: martes 13 de octubre .

martes . DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre .

miércoles . DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre .

jueves . DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre .

viernes . DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre .

lunes . DNI terminados en 7: martes 20 de octubre .

martes . DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre .

miércoles . DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.

Para los jubilados que superan la mínima, el cronograma estimado sería: