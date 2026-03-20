Se actualizó el plazo fijo: cuánto hay que invertir para ganar $700.000 con las tasas vigentes

Las inversiones de plazo fijo tuvieron un leve ajuste en las últimas horas y cambiaron la rentabilidad que ofrecen para los usuarios que buscan fortalecer su poder adquisitivo todos los meses.

Con la actualización de las tasas de interés, cambió la entidad bancaria que mayor rentabilidad ofrece y las TNA se posicionaron entre un 21 y un 25% dependiendo de cada caso.

Este tipo de operaciones, con plazos mensuales, siguen siendo una de las más elegidas por millones de pequeños ahorristas en Argentina, primero por ser una de las opciones más sencillas y por la seguridad que trae.

Los ahorristas que deseen realizar un plazo fijo sabrán de antemano cuánto dinero necesitan invertir para obtener una ganancia o cuánto rinde una operación con una cifra establecida.

Desde la entidades bancarias pueden ofrecer tasas de interés diferentes, luego de que el Banco Central de la República Argentina quite el piso mínimo en estos casos, y quedará en el inversor analizar cuál es la alternativa más conveniente.

Cuánto se debe invertir para ganar $700.000 en plazo fijo

Los ahorristas que busquen reforzar sus ingresos en simples pasos con una operación de plazo fijo que les permita quedarse con $700.000 por mes deberán contar con un capital inicial que supere los 35 millones de pesos.

En el simulador de plazo fijo del Banco Nación, destacan que aquellos que coloquen $35.500.000 podrán obtener $700.273,97 en concepto de intereses con el nuevo esquema.

Cómo se pueden conseguir 700 "lucas" por mes.

Las operaciones que se realizan de forma online cuentan con una TNA del 23 o 24% dependiendo del monto que se inviertan (con menos de 10 millones de pesos toma la TNA de 23 puntos), mientras que las presenciales rondan entre los 20,5 y 21,5.

Plazo fijo actualizado: las tasas que ofrece cada banco al 20 de marzo