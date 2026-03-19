Se actualizó el plazo fijo: ¿Cuánto se gana al invertir $500.000 de forma rápida y sencilla?

El plazo fijo es una de las inversiones más elegidas por los argentinos por su simpleza y por la posibilidad de conseguir una ganancia en poco tiempo. Con una colocación de $500.000 a 30 días, permite generar un ingreso extra que puede destinarse a gastos del hogar o a reforzar el presupuesto mensual.

Administrado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), brinda a los ahorristas la chance de hacer rendir su dinero de forma segura y con una tasa de interés previamente definida, lo que permite conocer de antemano cuánto se va a tener al finalizar el periodo elegido.

Un punto clave a considerar es la modalidad elegida, ya que no rinde igual hacerlo de manera online que en una sucursal. En general, los plazos fijos digitales ofrecen tasas más altas, un dato importante en un contexto en el que muchos rendimientos se ubican por debajo del 30% anual.

A continuación, un repaso de los números vigentes y de cuánto se puede ganar hoy con esta herramienta, según el monto elegido.

Plazo fijo hoy: ¿cuánto se gana con $500.000 a 30 días?





Entre las entidades de referencia aparece el Banco de la Nación Argentina (BNA), que tiene fuerte presencia en todo el país y ajustó recientemente su Tasa Nominal Anual (TNA) al 24%.

Según su simulador oficial, una inversión de $500.000 a 30 días arroja una ganancia cercana a $9.863.

Esto se gana al invertir $500.000 en un plazo fijo a 30 días (Captura Banco Nación).

Ese resultado equivale a un rendimiento mensual aproximado del 2%, al trasladar la tasa anual al plazo de un mes. De todos modos, cada banco utiliza sus propios criterios de cálculo, por lo que el monto final puede presentar leves diferencias.

En el caso del BNA, la TNA del 24% corresponde a operaciones realizadas por canales digitales. Cuando el trámite se hace en una sucursal, la tasa desciende al 20,5%, lo que impacta directamente en el interés a cobrar.

Para quienes optan por inmovilizar el dinero durante más tiempo, el rendimiento crece de manera progresiva. Con un capital inicial de $500.000, las estimaciones son:

60 días: $21.780.

90 días: $34.520.

120 días: $46.027.

365 días: $145.000.

También es clave considerar que la TNA puede modificarse según el monto y el plazo elegido. Por ejemplo, en una colocación de 500 "lucas" a un año, las condiciones pueden diferir respecto a las de períodos más cortos, el simulador oficial del BNA indica que la TNA aplicada sería del 28%.

Plazo fijo: cuánto varía la ganancia con $500.000 según el banco





Hoy, las diferencias de rendimiento para un plazo fijo de $500.000 a 30 días no son muy amplias, aunque entre el Banco Nación y la entidad con mejor tasa se observa una brecha cercana a los 8 puntos.

De acuerdo con los datos del BCRA, el Banco Meridian encabeza el ranking con una TNA del 32%. En ese caso, una colocación a 30 días por ese monto genera un interés aproximado de $13.300.

El plazo fijo es un método de inversión popular por su sencillez y por generar rendimientos con cualquier depósito (Imagen ilustrativa).

En el otro extremo aparecen el Banco de Formosa y el Banco de Tierra del Fuego, con tasas del 21%. Para el mismo depósito, la ganancia ronda los $8.750, lo que refleja el impacto que tiene elegir una u otra entidad.

Tasas de interés para plazo fijo hoy, jueves 19 de marzo





Estos son los rendimientos que ofrecen hoy los principales bancos del país para plazos fijos a 30 días por canales digitales, de acuerdo con la última tabla comparativa difundida por el Banco Central.

Banco Macro: 26%.

Banco Provincia de Buenos Aires: 25%.

ICBC: 24,8%.

Banco Nación: 24%.

BBVA Argentina: 23%.

Santander Argentina: 23%.

Banco Credicoop: 22%.

Banco Ciudad: 21%.

Banco Galicia: 21%.