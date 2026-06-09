Se anticipa un período sin lluvias pero con frío hasta la próxima semana: ¿A cuánto llegará la mínima?

La alerta violeta por neblinas persistentes que complicó la visibilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comienza a dar paso a un escenario de marcada estabilidad. Aunque las primeras horas del día seguirán exigiendo abrigo pesado debido al ambiente invernal, el dato clave de los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es la tregua definitiva que dará el agua.

A partir de mañana, la humedad extrema comenzará a disiparse de forma gradual y se consolidará un extendido período seco ideal para realizar actividades al aire libre, dejando atrás el gris continuo de las últimas semanas.

El pronóstico extendido día por día

Tomando como referencia los registros consolidados en el último gráfico oficial del organismo, las condiciones meteorológicas para las próximas jornadas se estructurarán de la siguiente manera:

Miércoles 10: se mantendrá el cielo mayormente cubierto durante gran parte de la jornada. La temperatura mínima tocará los 10 °C en las primeras horas, mientras que la máxima ascenderá hasta los 15 °C por la tarde. Existe una leve probabilidad de lloviznas aisladas de apenas entre el 0% y 10% hacia el turno vespertino, con vientos leves de entre 7 y 12 km/h.

Jueves 11: el sol empezará a ganar terreno, alternando entre un cielo despejado y parcialmente nublado. Las marcas térmicas se ubicarán entre una mínima de 10 °C y una máxima de 16 °C , con un rotundo 0% de probabilidad de precipitaciones.

Viernes 12: se acentuará el enfriamiento matinal con una temperatura mínima que descenderá hasta los 9 °C, estabilizándose la máxima en 16 °C por la tarde. El cielo se presentará algo nublado y los vientos del sector norte rotarán con ráfagas moderadas de entre 13 y 22 km/h hacia el cierre del día.

El reporte diario del SMN detalla cómo la probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0% durante el fin de semana, permitiendo tardes templadas de hasta 17 °C.

Sábado 13: el inicio del fin de semana largo presentará buenas condiciones generales y un cielo parcialmente cubierto. La temperatura mínima repetirá el piso de los 9 °C , mientras que la máxima experimentará un leve ascenso térmico llegando a los 17 °C . Las chances de lluvia se mantendrán prácticamente nulas, oscilando entre el 0% y 10% por la noche.

Domingo 14: los valores térmicos se ubicarán entre los 9 °C de mínima y los 16 °C de máxima, bajo un cielo algo nublado y con nulas probabilidades de mal tiempo fijadas en un 0% .

Lunes 15: el cierre del fin de semana largo mostrará un repunte en los termómetros debido a la persistencia de las corrientes del norte. La temperatura mínima se posicionará en los 12 °C y la máxima escalará hasta unos agradables 18 °C, con cielo algo nublado y 0% de probabilidad de lluvias.

Recomendaciones para los días de frío seco

Aunque la visibilidad comenzará a normalizarse por completo a medida que la circulación de aire gane fluidez y desplace los bancos de niebla hacia el norte del país, los especialistas recuerdan mantener los recaudos de la época.

Pese a las bajas temperaturas matinales, se aconseja sostener la ventilación cruzada en ambientes cerrados para evitar la acumulación de humedad residencial y prevenir enfermedades respiratorias estacionales. Asimismo, la presencia de vientos leves a moderados ayudará a limpiar la atmósfera urbana, consolidando tardes frescas pero muy agradables bajo el sol.