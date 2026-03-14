¡Se cae el cielo! Buenos Aires y 9 provincias en alerta por fuertes tormentas y vientos

El fin de semana llegó con mal tiempo en distintas zonas del país. Diez provincias se encuentran bajo alerta por tormentas y vientos, entre ellas algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, donde las precipitaciones se esperan para este sábado y en diferentes momentos del domingo.

Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que a través de su mapa de alertas indicó que varias zonas del país presentan advertencias de nivel amarillo y naranja. Por ahora, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no figura entre las regiones alcanzadas por estos avisos.

Hay alertas amarillas y naranjas por fuertes tormentas y vientos (Captura Servicio Meteorológico Nacional).

De acuerdo con el organismo, los fenómenos más intensos se prevén en Chubut, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En esas áreas, el pronóstico contempla precipitaciones que, en algunos puntos, podrían acumular entre 50 y 80 milímetros.

Por otro lado, el sur y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, junto con Chaco, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas.

En lo que respecta al viento, el SMN también emitió alerta amarilla para Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego, mientras que Mendoza permanece bajo advertencia del mismo nivel por la presencia de viento Zonda.

Detalles de las alertas por tormentas y lluvias fuertes





En Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba y San Luis, el pronóstico anticipa tormentas de distinta intensidad. El SMN indicó que podrían presentarse descargas eléctricas frecuentes, ráfagas que rondarían los 70 km/h y caída ocasional de granizo, además de precipitaciones acumuladas estimadas entre 25 y 50 milímetros.

Por otra parte, en la zona cordillerana de Neuquén, Chubut y Río Negro también se esperan lluvias. En los dos primeros distritos rige alerta amarilla, con valores de precipitación previstos entre 15 y 30 milímetros. En cambio, para Río Negro el aviso es naranja, ya que los acumulados podrían ubicarse entre 50 y 80 milímetros.

En Tierra del Fuego, la advertencia naranja se mantiene vigente para la madrugada del domingo. Se pronostican lluvias intensas y persistentes, con registros que podrían ubicarse entre 50 y 80 milímetros, aunque en sectores más elevados no se descartan nevadas aisladas (se estiman acumulados de entre 20 y 40 milímetros).

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA y cuándo podrían regresar las lluvias

Este sábado se presentó con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilaron entre los 20 y los 27 grados en el AMBA. Para el domingo, en cambio, se espera un repunte del calor, con una máxima cercana a los 31 grados, que se alcanzaría durante la tarde.

El lunes el termómetro volverá a subir levemente: la máxima rondará los 32 grados, mientras que la mínima se ubicará cerca de los 23. Hacia el final de la jornada podrían aparecer las primeras lluvias, especialmente durante la noche.

Vuelven las tormentas al AMBA esta semana (Captura Servicio Meteorológico Nacional).

De cara al martes se prevé un descenso en la temperatura máxima, que se ubicaría alrededor de los 28 grados. Además, aumentan las probabilidades de precipitaciones: el pronóstico indica hasta un 40% de tormentas por la mañana, porcentaje que podría trepar al 70% durante la tarde y la noche, cuando se espera la mayor inestabilidad.