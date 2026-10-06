¡Se cae el cielo! Cuándo llegan las tormentas a Buenos Aires y por cuánto tiempo

Luego de un fin de semana inestable y algo fresco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico para Buenos Aires. El organismo anticipa el regreso de las lluvias y tormentas durante la mitad de esta semana.

Este martes 6 de octubre tendrá condiciones agradables y cálidas, con una temperatura máxima prevista de 21 grados. Además, el viento soplará desde el noreste, aportando aire más templado durante buena parte de la jornada.

Por eso, durante este martes no será necesario utilizar demasiado abrigo, aunque el escenario cambiará rápidamente durante las próximas horas.

Vuelven las lluvias y tormentas: ¿A partir de cuándo?





De acuerdo con el SMN, las primeras lluvias y tormentas llegarán desde el miércoles 7 de octubre. Durante la mañana, la probabilidad de precipitaciones estará entre el 10% y el 40%.

La temperatura mínima será de 14 grados, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora. El viento permanecerá inicialmente del noreste, aunque luego cambiará de dirección.

Por otro lado, Meteored anticipa que las lluvias podrían adelantarse y comenzar cerca de las 8 de la mañana.

El SMN anticipa que las lluvias y tormentas comenzarán a partir de la mañana del miércoles y se extenderán durante todo el día.

Durante el mediodía y la tarde, el SMN prevé una mayor intensidad de las tormentas sobre la Ciudad y sus alrededores. Para ese momento, la probabilidad de precipitaciones aumentará hasta un rango de entre 40% y 70%.

La temperatura máxima alcanzará los 18 grados y el viento rotará hacia el sudeste, con ráfagas de hasta 50 km/h. Ese cambio de viento traerá aire más fresco y favorecerá un descenso de la temperatura durante la tarde.

Hacia la noche, las tormentas aisladas continuarían con una probabilidad de entre 40% y 70%. La temperatura descenderá hasta los 16 grados y las ráfagas seguirán ubicándose entre 42 y 50 kilómetros por hora.

¿Cómo seguirá el clima durante el resto de la semana?





El jueves 8 de octubre todavía habrá una leve posibilidad de precipitaciones, aunque será considerablemente menor que durante el miércoles.

El cielo estará mayormente nublado y las temperaturas se mantendrán relativamente estables durante toda la jornada. La mínima será de 14 grados, mientras que la máxima llegará a los 19 grados.

Según el SMN, el jueves y el viernes ya no habrán probabilidades altas de precipitaciones, aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado en ambos días.

El viernes 9 continuará con cielo nublado durante la mañana y una baja posibilidad de lluvias hacia la tarde. La temperatura mínima volverá a ser de 14 grados y la máxima alcanzará los 18 grados.

Cómo estará Buenos Aires este martes 6, antes de las tormentas





Durante este martes 6 de octubre, la Ciudad y el AMBA tendrán un escenario mayormente nublado, pero sin lluvias.

La jornada comenzará agradable y algo cálida, con 15 grados, y alcanzará una máxima de 21 grados durante la tarde. Durante esta jornada, que será la antesala de las precipitaciones, el abrigo podrá guardarse momentáneamente y se podrán disfrutar planes al aire libre.

El viento soplará principalmente desde el noreste y tendrá velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.