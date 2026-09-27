Se cae el cielo: tormentas y fuertes ráfagas en el AMBA, ¿hasta cuándo sigue el mal tiempo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó cómo estará el tiempo este domingo 27 de septiembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una jornada marcada por tormentas, lluvias y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.

El cambio en las condiciones meteorológicas se hará sentir desde las primeras horas y habrá que prestar atención a la evolución del pronóstico. El organismo también adelantó cómo seguirá el tiempo durante el comienzo de la próxima semana y qué jornada tendrá las condiciones más inestables.

¿Cómo estará el clima en Buenos Aires este domingo 27 de septiembre y los próximos días?





Este domingo estará marcado por la inestabilidad, con tormentas aisladas que podrían aparecer durante el día y chaparrones más importantes hacia la noche. La temperatura se moverá entre los 15 y los 19 grados, mientras que el viento soplará con intensidad y tendrá ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

El lunes continuará con bastante nubosidad y algunas chances de lluvia, principalmente hacia el cierre de la jornada. La temperatura llegará a los 19 grados y las ráfagas podrían alcanzar los 35 km/h.

El martes volverá la inestabilidad al AMBA, con una alta probabilidad de tormentas y chaparrones durante buena parte del día. Se esperan temperaturas de entre 14 y 19 grados y ráfagas de hasta 53 km/h, por lo que el viento también será un factor a tener en cuenta al momento de salir o realizar actividades al aire libre.

¿Cómo estará el clima en Buenos Aires este domingo 27 de septiembre?

Desde el miércoles, el pronóstico muestra un panorama más estable y sin lluvias previstas, aunque con temperaturas más bajas. Se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 18. El jueves, en tanto, la temperatura se ubicará entre los 11 y los 18 grados, mientras que el viernes el termómetro estará entre los 10 y los 18, con nubosidad variable.

El sábado volverá a aumentar la posibilidad de lluvia, con un 80% de chances. La temperatura estará entre los 12 y los 17 grados y se esperan ráfagas de hasta 42 km/h, por lo que el tiempo podría volver a desmejorar hacia el final de la semana.