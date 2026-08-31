Se completa el calendario: ¿Qué jubilados cobran hoy, lunes 31 de agosto?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) completa este lunes 31 de agosto el cronograma de pagos del mes para el último grupo de beneficiarios del sistema previsional.

De esta manera, el organismo cierra las acreditaciones correspondientes a este período antes de dar comienzo al calendario oficial de septiembre.

Las sucursales bancarias y los cajeros automáticos tendrán disponibles los fondos para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima y que cuentan con las últimas terminaciones de documento.

Jubilados ANSES: quiénes cobran hoy, lunes 31 de agosto





Según el esquema fijado por el organismo previsional, este lunes 31 de agosto se acreditan los haberes para:

Jubilados que superan la mínima: DNI finalizados en 8 y 9.

Con esta acreditación, se da por concluido el pago de todas las jubilaciones y pensiones del esquema vigente.

Los jubilados que cobran hoy, lunes 31 de agosto.

Cómo verificar el cobro y consultar el recibo de haberes





Para corroborar la acreditación o descargar el comprobante detallado de la liquidación antes de concurrir al banco, se deben seguir estos pasos: