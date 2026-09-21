Se confirmó la agenda del Papa en Argentina: el cronograma completo de actividades de León XIV

El Vaticano confirmó la agenda oficial de la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

El Sumo Pontífice cumplirá cuatro jornadas con actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, además de encuentros con autoridades, trabajadores, jóvenes y representantes religiosos.

Durante su estadía en el país, León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica, en el Palacio Fernández Anchorena de Recoleta.

La visita forma parte de una gira apostólica que llevará al Papa por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, tras aceptar invitaciones de jefes de Estado y de autoridades eclesiásticas.

La agenda de León XIV en Argentina



El pontífice llegará a la Argentina procedente de Uruguay, donde visitará Montevideo, Paysandú y Florida entre el 6 y el 8 de noviembre. La visita al país se extenderá desde el 8 hasta el 11. Luego, partirá hacia Perú, donde desarrollará actividades en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa hasta el 17.

El Papa León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre.

Domingo 8 de noviembre

15:30: Partida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco hacia Buenos Aires.





16.30: Llegada a Aeroparque.





17:00: Visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín.





17:20: Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.





17:50: Visita al presidente Javier Milei.





18:30: Reunión con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el "Palacio libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento".

Lunes 9 de noviembre

9:15: Visita a los trabajadores y clientes del "Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole". Saludo del santo padre.





11:30: Santa Misa en el "Monumento de los Españoles" en Palermo. Homilía del santo padre.





16:10: "Conociendo el mundo laboral en la Universidad Católica de Argentina". Discurso del santo padre.





17:30: Encuentro con líderes de comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el "Palacio San Martín", Cancillería. Discurso del santo padre.





18:45: Celebración de las vísperas con los obispos argentinos y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Homilía del santo padre.





19:45: Cena con los obispos en la casa del arzobispo.

Martes de 10 de noviembre

7:30: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires a Córdoba.





9:00: Llegada al aeropuerto de Córdoba "Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella".





10:00: Santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Homilía del santo padre.





15:15: Encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosas, seminarios y pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Discurso del santo padre.





16:55: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Córdoba hacia Buenos Aires.





18:10: Llegada a Aeroparque.





20:15: Vigilia con los jóvenes en el "Monumento de los Españoles". Discurso del santo padre.

Miércoles 11 de noviembre