Se confirmó un "plus" de ANSES en agosto: quiénes lo cobran completo y quiénes de forma proporcional

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene todo listo para comenzar con el calendario de pagos de agosto, que incluirá un nuevo aumento por movilidad y, además, un bono extraordinario destinado a reforzar los ingresos de jubilados y pensionados.

Este refuerzo económico, cuya continuidad fue ratificada por el organismo previsional, se mantiene congelado desde 2024 en un valor de $70.000. El bono se abona junto con el haber mensual y alcanza a distintos grupos dentro del sistema previsional, aunque no todos los beneficiarios lo perciben en su totalidad.

La diferencia radica en el nivel de ingresos de cada jubilado. Mientras algunos acceden al monto completo del bono, otros reciben una suma proporcional, definida en función de un tope establecido por la ANSES para el total de haberes.

Jubilados: quiénes cobran el bono completo





Según lo confirmado por la ANSES, los jubilados que perciben el haber mínimo son quienes acceden al bono completo de $70.000. En agosto, el básico se ubica en $419.775,93, por lo que, con el refuerzo incluido, el ingreso total alcanza los $489.775,93.

Por otro lado, el organismo previsional estableció un esquema de pago proporcional para aquellos beneficiarios cuyos ingresos superan el haber mínimo, pero no alcanzan el tope fijado. Ese límite se ubica justamente en $489.775,93, cifra que surge de la suma del básico más el bono completo.

De esta manera, quienes cobren entre $419.775,93 y $489.775,93 recibirán un bono reducido que les permitirá alcanzar ese tope. Es decir, el monto del refuerzo disminuye progresivamente a medida que aumenta el haber mensual.

Algunos ejemplos permiten entender mejor cómo funciona este mecanismo:

Un jubilado que percibe $429.775,93 recibirá un bono de $60.000.

Si el haber es de $439.775, el refuerzo será de $50.000.

En el caso de un ingreso de $449.775, el bono será de $40.000.

Y así sucesivamente hasta alcanzar el límite establecido, momento en el cual deja de corresponder el pago del refuerzo.

Los jubilados de la mínima perciben el bono junto a sus haberes, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Cómo se cobra el bono de $70.000

El bono extraordinario será depositado automáticamente junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Este mecanismo busca simplificar el acceso al beneficio y garantizar que los fondos lleguen en tiempo y forma a los destinatarios.

El bono está destinado exclusivamente a quienes cobran la jubilación mínima, aunque también alcanza a otros beneficiarios del sistema, como por ejemplo:

Jubilados del sistema contributivo.

Titulares de la PUAM.

Beneficiarios de pensiones no contributivas.

Pensiones administradas por la ANSES.

¿En qué fechas cobran los jubilados sus haberes con bono?





Los jubilados y pensionados de la mínima cobran sus haberes con aumento y bono en la misma fecha asignada por la ANSES, sin necesidad de realizar ningún trámite.

Jubilados de la mínima :

DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.

DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.

DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.

DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.

DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.

Lunes 17 de agosto: feriado nacional (sin actividad bancaria).

DNI terminado en 5: martes 18 de agosto.

DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.

DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.

DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.

DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto.

Pensiones No Contributivas (PNC) :