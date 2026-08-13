La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos de agosto, pero la atención del sector previsional se traslada a las proyecciones del próximo mes.

Este jueves 13 de agosto, el INDEC dará a conocer el dato oficial de la inflación correspondiente a julio de 2026, el porcentaje exacto que determinará el reajuste sobre las jubilaciones y pensiones para el cobro de septiembre.

Bajo el esquema de movilidad mensual vigente, los haberes previsionales se actualizan de forma directa siguiendo el índice inflacionario de dos meses atrás. Por este motivo, la cifra que arroje el indicador oficial de julio impactará directamente en las liquidaciones del noveno mes del año.

De cuánto sería el aumento para jubilados proyectado para septiembre





A la espera del dato definitivo del INDEC, las estimaciones privadas y los relevamientos de expectativas del mercado ubican la inflación de julio en torno a un rango cercano al 2%.

De confirmarse ese porcentaje, el esquema de haberes tendría los siguientes valores proyectados para septiembre:

Jubilaciones mínimas: la base previsional pasaría de los $419.775,93 actuales a un valor aproximado de $428.170.

Se conoce la inflación de julio: de cuánto será el aumento para jubilados en septiembre.

Jubilación máxima: la escala superior escalaría a una cifra cercana a los $2.881.000 .

Asignaciones familiares y AUH: las prestaciones de la ANSES que se rigen por la misma pauta de movilidad recibirían un ajuste en la misma proporción.

La incógnita del bono extraordinario





Más allá del aumento por movilidad que fija la ley, la gran duda para los jubilados de la mínima radica en el bono de refuerzo económico.

Si bien la actualización por IPC recompone el haber base, el monto del bono extraordinario (que en agosto se mantuvo fijado en $70.000) requiere de una definición del Poder Ejecutivo para determinar si se mantiene congelado, si se aplica un reajuste proporcional o si se modifica el piso total de ingresos para septiembre.