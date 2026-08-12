Se corta el cronograma de ANSES: qué día de agosto no habrá pagos y quiénes deberán esperar

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá una pausa durante agosto. Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones deberán prestar atención a una fecha puntual, ya que ese día no habrá depósitos.

Este mes, el cronograma habitual del organismo previsional tendrá una modificación por el feriado nacional del lunes 17, día en el que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Los pagos comenzaron el lunes 10 y avanzan de manera escalonada según la terminación del DNI de cada titular. Cabe recordar que durante agosto las jubilaciones, pensiones y asignaciones que abona ANSES cuentan con un aumento del 1,89%.

Cambios en el calendario de ANSES por el feriado





El corte del cronograma de ANSES afectará a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y tienen el DNI terminado en 5. En principio, estas personas tenían previsto recibir sus haberes el lunes 17 de agosto, pero por el feriado deberán esperar hasta el martes 18.

La misma modificación alcanza a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Por Embarazo, ya que este mes siguen el mismo esquema de pagos que el de los jubilados y pensionados que cobran la mínima.

El cronograma continúa de la siguiente manera:

DNI terminado en 2: 12 de agosto.

DNI terminado en 3: 13 de agosto.

DNI terminado en 4: 14 de agosto.

Después del feriado del lunes 17, los pagos se reanudan:

DNI terminado en 5: 18 de agosto.

DNI terminado en 6: 19 de agosto.

DNI terminado en 7: 20 de agosto.

DNI terminado en 8: 21 de agosto.

DNI terminado en 9: 24 de agosto.

Qué pasa con los pagos de Prenatal, Maternidad y otras asignaciones en agosto





El feriado nacional también modifica el calendario de la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad. Quienes tienen el DNI terminado en 8 o 9, y tenían previsto cobrar el lunes 17 de agosto, recibirán el pago el martes 18.

En el caso de las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento), el período de cobro se extiende desde el 11 de agosto hasta el 11 de septiembre. Los titulares pueden retirar el dinero en cualquier momento dentro de ese plazo, pero deben tener en cuenta que el lunes 17 los bancos y las oficinas de ANSES estarán cerradas.

Por el feriado nacional del 17 de agosto, se corta el calendario de pagos de la ANSES.

Una situación similar se presenta para quienes reciben Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC). El cronograma de pagos comenzó el 10 de agosto y también contempla la interrupción de la atención y las operaciones durante el feriado.

¿Cuándo cobran los jubilados que superan el haber mínimo?

Los jubilados y pensionados que reciben haberes superiores al mínimo tendrán sus pagos entre el 25 y el 31 de agosto, según la terminación del DNI. El calendario oficial de ANSES establece las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto.

En agosto, aumentan las jubilaciones y pensiones





Las jubilaciones y pensiones de ANSES reciben este mes aumento del 1,89%. Además, quienes cobran haberes previsionales de hasta $489.775,93 pueden acceder al bono extraordinario de $70.000, de acuerdo con el monto que perciben.

El detalle de las principales prestaciones, con el bono incluido, queda de la siguiente manera:

Jubilados : la mínima aumenta a $419.775,93, pero al sumarse el bono extraordinario, el total a cobrar es de $489.775,93.

: la mínima aumenta a $419.775,93, pero al sumarse el bono extraordinario, el total a cobrar es de $489.775,93. PUAM : la prestación queda en $335.820,74 y, con el bono de $70.000, el total asciende a $405.820,74.

: la prestación queda en $335.820,74 y, con el bono de $70.000, el total asciende a $405.820,74. Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez : el haber pasa a $293.843,15 y, con el bono, el monto total llega a $363.843,15.

: el haber pasa a $293.843,15 y, con el bono, el monto total llega a $363.843,15. Pensión para Madres de 7 hijos: el monto alcanza los $419.775,93 y, al incorporar el bono extraordinario, el total a cobrar es de $489.775,93.

En el caso de los haberes que superan el monto mínimo pero no alcanzan los $489.775,93, el bono se paga de forma proporcional hasta completar ese tope.

Ante cualquier consulta sobre el calendario de pagos, las modificaciones por el feriado o los montos correspondientes a agosto de 2026, los beneficiarios pueden ingresar a anses.gob.ar para consultar la información oficial.

También pueden acceder a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para verificar sus fechas y datos de cobro.